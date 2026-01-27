La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 27 de enero de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 27 de enero de 2026

David Kershenobich Stalnikowitz, habla sobre el panorama de la diabetes en México, cómo se puede evitar, en qué momento realizar diagnósticos y de la importancia de la prevención. Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, el secretario de Salud presentará tips para combatir la Obesidad Y se abordarán otros temas de salud, como el programa la Clínica es Nuestra y los planes para 2026 del ISSSTE a cargo de Martí Batres Guadarrama.

