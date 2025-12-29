GENERANDO AUDIO...

Se difundió un nuevo video del descarrilamiento del Tren Interoceánico, donde los pasajeros pedían ayuda desde el interior de uno de los vagones volcados.

En el video, que comenzó a difundirse durante la tarde del 28 de diciembre, se aprecia a los pasajeros recostados sobre los asientos, tras quedar volcado el vagón donde viajaban.

A su vez, una niña, visiblemente asustada, es abrazada por un presunto familiar, toda vez que una mujer, al borde del llanto, dice: “Ayúdenos, por favor”.

Hasta las 7:00 horas de este 29 de diciembre, la última actualización es de 13 personas fallecidas y 98 heridas, cinco de ellas de gravedad. 70 de estas personas permanecían hospitalizadas, hasta la mañana de este 29 de diciembre.

De igual forma, estos 70 heridos reciben atención médica en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Matías Romero y Salina Cruz, ubicados en Juchitán e Ixtepec, respectivamente.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó la lista de las 70 personas hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. La intención es que la ciudadanía ubique a algún familiar.

El accidente del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre, se descarriló el tren de la Línea Z del Istmo de Tehuantepec. Conecta a la comunidad de Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz.

La Marina informó que viajaban 250 pasajeros al momento del incidente. Reafirmaron su compromiso en atender “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley”.

Por ello, institución desplegó un operativo de búsqueda, localización y atención, en el que participaron:

360 elementos navales

20 vehículos terrestres

Cuatro ambulancias

Tres ambulancias aéreas

Un dron táctico

Con este incidente, suman ocho accidentes ocurridos en el Tren Interoceánico desde el 2023, fecha en que se inauguró el tramo de la Línea Z que va de Oaxaca a Veracruz.

