Pasajero tras descarrilamiento de Tren Interoceánico: no sabemos si se quedó sin frenos

Descarrilamiento de Tren Interoceánico. Foto: Uno TV

La tarde de este domingo, un convoy del Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca, a la altura de Nizanda. Este accidente provocó, hasta el momento y con base en cifras oficiales, 13 personas fallecidas, mientras que 70 más habrían sido trasladadas a diferentes hospitales.

Por medio de redes sociales, uno de los pasajeros afectados compartió un video en el que se ven varios vagones fuera de los carriles, en su mayoría volcados. El usuario señala que su familia y él resultaron ilesos al haber viajado en la parte final del tren.

Asimismo, el pasajero menciona que percibieron que “el tren venía muy fuerte”, mientras que también consideraron que el convoy pudo haberse quedado sin frenos, lo que provocó el descarrilamiento. Por su parte, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Autoridades dieron a conocer los nombres de las personas atendidas en diferentes hospitales

Por medio de un listado, la Secretaría de Gobernación publicó los nombres de las 70 personas atendidas en diferentes hospitales en la zona de Oaxaca. Entre ellos, el Hospital de Juchitán, Hospital de Ixtepec, Hospital General de Salina Cruz, Clínica Hospital de Tehuantepec, así como el Hospital de Matías Romero.

Se espera que, a lo largo de este lunes, autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como del sector salud, realicen distintas actualizaciones sobre el estado de las personas que resultaron lesionadas.

