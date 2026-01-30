Metro, Metrobús, RTP y más: así operará el transporte de CDMX el 2 de febrero
En la Ciudad de México (CDMX), el lunes 2 de febrero se celebra el Día de la Constitución, por ello, el Metro, Metrobús, Trolebús y más cambian su horario de servicio, por ello, a continuación, te decimos cómo quedan.
Horarios de transporte en CDMX
La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que los horarios quedaron de la siguiente manera:
- Metro de 7:00 a 00:00 horas
- Metrobús de 5:00 a 00:00 horas
- RTP de 7:00 a 00:00 horas
- Trolebús, líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 6:00 a 23:30 horas. Línea 10 (Trolebús elevado), 11 y 13 de 5:00 a 00:00 horas. Línea 12 de 5:30 a 23:30 horas.
- Cablebús de 7:00 a 23:00 horas
- Tren Ligero de 7:00 a 23:30 horas
- Ecobici de 5:00 a 00:30 horas
- Servicio de apoyo Tren Ligero de 7:00 a 23:30 horas
- Biciestacionamientos de 7:00 a 00:00 horas
- Ecoparq, no operan
- Módulos de la Semovi no operan
¿Pueden ingresar las bicis al transporte?
Por ser día de asueto, las bicis sí pueden entrar a los diversos sistemas de transporte de CDMX, pero, recuerda, en Metrobús o Trolebús, el acceso dependerá de los espacios en las unidades.
“Cabe recordar que este día, la Red MI permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades”, explicó la Semovi.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.