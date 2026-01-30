Metro, Metrobús, RTP y más: así operará el transporte de CDMX el 2 de febrero

| 09:19 | E. Santiago | Agencias
metro-metrobus-rtp-y-mas-asi-operara-el-transporte-de-cdmx-el-2-de-febrero
El transporte en la CDMX cambiará horario de servicio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), el lunes 2 de febrero se celebra el Día de la Constitución, por ello, el Metro, Metrobús, Trolebús y más cambian su horario de servicio, por ello, a continuación, te decimos cómo quedan.

Horarios de transporte en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que los horarios quedaron de la siguiente manera:

  • Metro de 7:00 a 00:00 horas
  • Metrobús de 5:00 a 00:00 horas
  • RTP de 7:00 a 00:00 horas
  • Trolebús, líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 6:00 a 23:30 horas. Línea 10 (Trolebús elevado), 11 y 13 de 5:00 a 00:00 horas. Línea 12 de 5:30 a 23:30 horas.
  • Cablebús de 7:00 a 23:00 horas
  • Tren Ligero de 7:00 a 23:30 horas
  • Ecobici de 5:00 a 00:30 horas
  • Servicio de apoyo Tren Ligero de 7:00 a 23:30 horas
  • Biciestacionamientos de 7:00 a 00:00 horas
  • Ecoparq, no operan  
  • Módulos de la Semovi no operan

¿Pueden ingresar las bicis al transporte?

Por ser día de asueto, las bicis sí pueden entrar a los diversos sistemas de transporte de CDMX, pero, recuerda, en Metrobús o Trolebús, el acceso dependerá de los espacios en las unidades.

“Cabe recordar que este día, la Red MI permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades”, explicó la Semovi.

