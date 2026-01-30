CCH Sur regresa a clases presenciales el 3 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Inicio escolar 2026-2 en CCH Sur. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur informó que el próximo 3 de febrero dará inicio el semestre 2026-2 de manera presencial, marcando el comienzo de una nueva etapa para su comunidad académica.

Refuerzan seguridad e infraestructura en el plantel

De acuerdo con el boletín número 150 de la Dirección del Plantel Sur, el regreso a las aulas se realizará bajo nuevas condiciones de infraestructura y seguridad, entra las que destacan:

Nuevos controles de acceso

Incremento en el número de botones de emergencia

Instalación de luminarias

Conformación de brigadas universitarias

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar un entorno más seguro para estudiantes, docentes y trabajadores.

Llamado a fortalecer la comunidad universitaria

La Dirección del Plantel señaló que, pese a los retos enfrentados y a que el camino no ha sido sencillo, este regreso representa una oportunidad para fortalecerse como comunidad, subrayando que el cambio comienza con la participación de cada uno de los integrantes.

Finalmente, las autoridades del CCH Plantel Sur dieron la bienvenida al semestre 2026-2, reiterando su compromiso con el crecimiento, avance y transformación de la vida académica del plantel.

