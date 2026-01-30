Hay corte de agua de 12 horas en Tlaxcala capital

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua en Tlaxcala capital por mantenimiento. Foto: Getty Images

El Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), informó que este viernes 30 de enero se realizará un mantenimiento programado en el pozo Colina 3, lo que ocasionará una suspensión del servicio de agua potable en diversas zonas del municipio.

Mantenimiento del pozo Colina 3 en Tlaxcala

Las labores de mantenimiento se llevarán a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Durante este lapso, el suministro de agua potable se verá interrumpido de manera temporal en algunas comunidades y colonias de Tlaxcala.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM) señaló que el mantenimiento del pozo Colina 3 forma parte de las acciones programadas para preservar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del municipio.

Zonas con suspensión de agua en Tlaxcala

Las autoridades municipales informaron que las comunidades que podrían registrar afectaciones en el suministro son:

Acuitlapilco

Atlahapa

Cuarto Señorío

Asimismo, se contempla la interrupción del servicio en las colonias:

Cuauhtémoc

Insurgentes

Las Ánimas

De igual forma, la suspensión del servicio de agua potable podría presentarse en la calle Porfirio Díaz.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio de agua

Se recomendó a la ciudadanía hacer un uso responsable del agua durante el periodo de mantenimiento y, en la medida de lo posible, almacenar el recurso con anticipación para cubrir necesidades básicas.

