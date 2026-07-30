Las de hoy | 30 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 30 de julio de 2026

El Universal: UNAM: directores de facultades arropan a rector

Directores de facultades y escuelas de la UNAM expresaron su respaldo al rector Leonardo Lomelí y a la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026, tras las irregularidades detectadas en el examen de admisión. También pidieron actuar en favor de los aspirantes que realizaron su evaluación de manera legítima. La universidad investiga si la inteligencia artificial fue utilizada para obtener ventajas indebidas, aunque precisa que su uso, por sí solo, no es motivo para anular una prueba.

Reforma: Quería 4T ahorrar; INE pide 54% más

El diario señala que el Instituto Nacional Electoral solicitó un presupuesto de 13.4 mil millones de pesos, un incremento de 54% respecto a los 8.7 mil millones asignados previamente.

Milenio Diario: Gestora en el Tribunal Superior e hija, aprehendidas por despojo

Autoridades detuvieron en la colonia Doctores a una gestora del Tribunal Superior y a su hija, presuntamente implicadas en un caso de despojo ocurrido en la colonia Del Valle. Durante un encuentro con víctimas, también se recibieron 61 denuncias provenientes de seis alcaldías y se acordó la creación de un equipo especializado.

La Jornada: Combate total a las redes de despojo, ofrecen autoridades de la capital

El diario informa que autoridades de la Ciudad de México reiteraron su compromiso para combatir las redes de despojo y reportaron la recepción de 61 nuevas denuncias relacionadas con este delito.

Excélsior: SEP pone fin a las escuelas militarizadas

La Secretaría de Educación Pública ordenó que las instituciones que se ostenten como militares o castrenses dejen de operar a partir del ciclo escolar 2026-2027, que iniciará el próximo 31 de agosto.

El Financiero: Deja Fed igual su tasa; ve próximo aumento

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés, aunque anticipó la posibilidad de un incremento en próximas reuniones. El diario destaca que, pese al contexto internacional, la productividad y la inversión en Estados Unidos permanecen sólidas.

El Economista: Kia producirá en NL su primer auto eléctrico; invertirá 649 mdd

Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para producir su primer vehículo eléctrico en Nuevo León. El proyecto contempla la instalación de una red de recarga, un parque solar y una planta tratadora de aguas.

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