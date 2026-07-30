A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 30 de julio de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Marina del Pilar denuncia la filtración de audios y señala a Jaime Bonilla
✔️ Adán Augusto López reaparece y evita hablar de una presunta investigación en Estados Unidos
✔️ SEP ordena el cierre de una academia militarizada en Puebla
✔️ Nuevo derrame de hidrocarburo afecta playas de Oaxaca
✔️ Nueva ruta del Metrobús conectará las terminales 1 y 2 del AICM
✔️ México envía brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá
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