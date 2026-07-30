A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 30 de julio de 2026

| 07:07 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Marina del Pilar denuncia la filtración de audios y señala a Jaime Bonilla

✔️ Adán Augusto López reaparece y evita hablar de una presunta investigación en Estados Unidos

✔️ SEP ordena el cierre de una academia militarizada en Puebla

✔️ Nuevo derrame de hidrocarburo afecta playas de Oaxaca

✔️ Nueva ruta del Metrobús conectará las terminales 1 y 2 del AICM

✔️ México envía brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de julio de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de julio de 2026

SEP cambia versión y deja abierto vacío sobre escuelas militarizadas

Nacional

SEP cambia versión y deja abierto vacío sobre escuelas militarizadas

Escuelas militarizadas en México operan bajo vacío legal y falta de supervisión: experto

Nacional

Escuelas militarizadas en México operan bajo vacío legal y falta de supervisión: experto

SEP ordena cerrar escuelas “militarizadas”; no debe operar ninguna

Nacional

SEP ordena cerrar escuelas “militarizadas”; no debe operar ninguna

Etiquetas: