A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 30 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Marina del Pilar denuncia la filtración de audios y señala a Jaime Bonilla

✔️ Adán Augusto López reaparece y evita hablar de una presunta investigación en Estados Unidos

✔️ SEP ordena el cierre de una academia militarizada en Puebla

✔️ Nuevo derrame de hidrocarburo afecta playas de Oaxaca

✔️ Nueva ruta del Metrobús conectará las terminales 1 y 2 del AICM

✔️ México envía brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá

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