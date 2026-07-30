Escuelas militarizadas en México operan bajo vacío legal y falta de supervisión: experto

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Las escuelas militarizadas en México operan en medio de un vacío legal, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que este modelo educativo no está autorizado. Un análisis del Tecnológico de Monterrey identificó que aún siguen vigentes reglamentos de 1943 y 1982 que no han sido derogados, lo que ha permitido la permanencia de estos planteles. El debate resurgió tras el caso Daphne, ocurrido en una academia militarizada.

Durante una entrevista en Noticias en Clar, Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, afirmó que el problema no es la existencia de escuelas militarizadas, sino la falta de supervisión de las autoridades para evitar actos de violencia y hacer cumplir la legislación vigente.

El análisis del TEC de Monterrey encontró que durante el ciclo escolar 2024-2025 operaron 59 escuelas militarizadas con más de 12 mil 800 estudiantes. Además, el catálogo oficial de la SEP registra al menos 62 planteles que incluyen las palabras “militar” o “militarizada” en su nombre, por lo que no se trata de instituciones clandestinas.

Marco Fernández explicó que la legislación mexicana prohíbe el uso de la violencia en cualquier escuela, sin importar su modelo educativo.

“En ningún tipo de modalidad escolar se puede utilizar la violencia física como una forma de establecer disciplina en el colegio, ya sea público o privado”, señaló.

El especialista sostuvo que equiparar automáticamente las escuelas militarizadas con violencia es incorrecto.

“El problema en general es que en ningún tipo de escuela, pública o privada, esta forma de disciplinar sería aceptable y sería contrario a la ley”.

El investigador indicó que existen casos documentados de violencia en distintos tipos de escuelas, por lo que el problema radica en la supervisión y aplicación de la ley, no en una modalidad educativa específica.

“La autoridad, de manera irresponsable, ha hecho una equiparación de decir violencia es igual a lo militarizado”.

Añadió que las autoridades estatales, municipales y federales no han realizado verificaciones suficientes para detectar irregularidades antes de que ocurran tragedias.

“El común denominador ha sido la poca eficacia de la autoridad estatal para poder hacer la verificación de cómo trabajan, cómo operan estos planteles y sancionar de manera anticipada”.

Cierre de planteles generaría incertidumbre para miles de estudiantes

Fernández advirtió que un eventual cierre de escuelas militarizadas también tendría implicaciones para miles de alumnos, particularmente en el nivel medio superior.

Explicó que algunos de estos planteles forman parte de subsistemas públicos, como ocurre en Nuevo León y Guanajuato, por lo que una eventual cancelación implicaría dejar sin opciones educativas a miles de jóvenes a pocas semanas del inicio del ciclo escolar.

“Estamos hablando de casi 13 mil estudiantes… ¿vamos a pretender cerrar estos planteles con poca anticipación y dejar sin oportunidades educativas a los jóvenes?”.

El especialista insistió en que la prioridad debe ser garantizar el cumplimiento de la ley y erradicar cualquier forma de violencia, independientemente del modelo educativo de cada escuela.

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