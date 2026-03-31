Las de hoy | 31 de marzo de 2026
Uno TV presenta las noticias principales este 31 de marzo de 2026
- Reforma: Acusan ONGs a 4T de falsear derrame
Reprochan ambientalistas no reportar alerta por fuga y señalan que un buque realizó trabajos por daño a ducto que va a Dos Bocas.
- El Universal: Perfiles de la 4T se cuelan para 3 lugares en el INE
El Comité Técnico de Evaluación dijo que 395 candidatos cumplieron los requisitos para ser consejeros del INE, pero una revisión halló que al menos 10% son cercanos o tienen vínculos con la 4T.
- Excélsior: Gobierno de México pide cuentas al ICE
El país se sumará a una demanda colectiva contra el servicio de inmigración de EU y acudirá ante la CIDH para exponer muertes de mexicanos en custodia; denuncian fallas sistémicas.
- Milenio Diario: México llevará muerte de 14 en custodia del ICE ante la CIDH
Participará mediante la figura jurídica amicus curiae en una demanda presentada el 26 de enero; el subsecretario Roberto Velasco conversará sobre el tema con el embajador Ronald Johnson.
- La Jornada: Advierte Estados Unidos que mantiene bloqueo de crudo a Cuba
La medida incluye a México y otras naciones; la Casa Blanca señala que no hay cambios y se reserva el derecho de confiscar barcos con combustible.
- El Economista: Gobierno gastó en el primer bimestre 1.52 bdp; costo financiero de la deuda se redujo
Registró subejercicio por 219,700 millones de pesos.
- El Financiero: Guerra EU-Irán afectará a economía global: FMI
Alerta que precios más altos y crecimiento lento serán los impactos más fuertes.
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