La mañanera de Claudia Sheinbaum, 31 de marzo del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 31 de marzo de este 2026. Destaca la disminución de las cifras de homicidios para febrero de este año.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 31 de marzo de 2026

EN el caso del ISSSTE su titular Martí Batres Guadarrama habla de 40 millones de piezas, de las cuales se han surtido las 775 farmacias en la República, como mínimo, al 95% Respecto al abasto de medicamentos, Zoé Robledo, titular del IMSS asegura que se han proporcionado más de 227 millones de medicamentos en un primer nivel de atención, es decir en las clínicas Unidades de Medicina Familiar; en un segundo nivel se han surtido 88.2 millones; finalmente, en un tercer nivel como lo son los hospitales de especialidad, se ha conseguido surtir 5.5 millones de recetas. El secretario recalca que se han modernizado diversos medicamentos con lo que se han mejorado los protocolos de salud. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, habla sobre los Protocolos Nacionales de la Atención Médica y la importancia de su modernización. Recuerda que los grupos prioritarios son infantes que no hayan sido inmunizado o que sólo tengan una dosis, así como personas de 13 a 45 años. Finalmente los adultos mayores no es necesario inmunizarse. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, comenta que la medida más eficiente para frenar la propagación del sarampión es la vacunación. Comenta que desde febrero de este año ala fecha se han aplicado 17.2 millones de dosis contra esta enfermedad. En la orden del día se encuentran además, un resumen del avance del sarampión y los protocolos de salud Pronam Inicia conferencia de prensa, la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum pardo. El tema central de este día es Salud y del abasto de medicamentos.

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