Podrías pagar menos: CFE activa tarifa de verano por calor

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CFE activa la tarifa de verano para usuarios domésticos. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el inicio del apoyo conocido como tarifa de verano, un esquema que permite a millones de usuarios pagar menos por el consumo de energía eléctrica durante los meses de mayor calor.

De acuerdo con la CFE, el beneficio se aplica en zonas donde las temperaturas aumentan considerablemente, lo que provoca que los hogares utilicen más ventiladores, aire acondicionado y otros equipos para enfriar sus viviendas.

Este apoyo beneficia a aproximadamente 20.8 millones de usuarios en todo el país, lo que representa cerca del 42% del total de clientes de la CFE.

¿Para quiénes aplica la tarifa de verano de CFE?

El beneficio está dirigido únicamente a usuarios domésticos que viven en localidades donde se registran altas temperaturas durante el año.

La tarifa de verano aplica específicamente a los hogares que cuentan con las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, que son asignadas dependiendo del clima de cada localidad.

Esto significa que no depende únicamente del estado o del municipio, sino de la zona específica donde vive el usuario y de los registros de temperatura que se tengan en ese lugar.

¿Qué es la tarifa de verano y cómo funciona?

La tarifa de verano es un apoyo temporal que amplía los rangos de consumo subsidiado durante los meses más calurosos del año.

Esto permite que los hogares puedan consumir más energía eléctrica sin que el costo aumente de manera significativa, ya que el subsidio se mantiene por un periodo determinado.

Sin embargo, la CFE explicó que este beneficio no significa que se deba aumentar el consumo de electricidad, sino que busca apoyar a las familias cuando el uso de ventiladores o aire acondicionado es prácticamente necesario por el calor.

Una vez que termina el periodo de verano, los rangos de consumo regresan a los niveles normales establecidos para el resto del año.

¿Dónde puedes verificar si recibes el beneficio?

Los usuarios de la CFE pueden saber si reciben la tarifa de verano revisando su recibo de luz.

En el documento aparece el tipo de tarifa asignada a cada hogar, por lo que ahí mismo se puede verificar si el domicilio forma parte de las zonas que reciben el apoyo.

En caso de dudas, la CFE también informó que los usuarios pueden llamar al número 071 o acudir a cualquiera de sus centros de atención para obtener información sobre su consumo.

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