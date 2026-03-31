Pemex rechaza versión de mancha de crudo y aclara labores en Cantarell

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Foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó que exista evidencia de un derrame de crudo en el campo Cantarell, tras una publicación del diario El País que señalaba la presencia de una mancha de más de 50 kilómetros cuadrados en el Golfo de México.

En una tarjeta informativa fechada el 30 de marzo de 2026, la empresa aseguró que lo reportado es impreciso y explicó que la actividad observada corresponde a labores regulares de inspección y mantenimiento.

¿Qué dijo Pemex sobre la supuesta mancha de crudo?

Pemex informó que cuenta con una flota de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística, las cuales operan de manera constante en el Golfo de México para brindar soporte a sus instalaciones.

Estas embarcaciones también apoyan a más de 13 mil 300 personas que trabajan en plataformas costa afuera, lo que implica una presencia permanente en la zona.

Embarcaciones realizan inspecciones preventivas en Cantarell

De acuerdo con el comunicado, las embarcaciones pertenecen a 17 prestadores de servicio y realizan tareas de inspección preventiva en plataformas y ductos marinos.

Entre ellas se encuentra la embarcación Árbol Grande, que opera de forma continua en la Sonda de Campeche, atendiendo y mitigando posibles riesgos, incluidos eventos naturales en el campo Cantarell.

Programa de mantenimiento y seguridad en ductos marinos

Pemex destacó que mantiene un programa especial de inspección y mantenimiento preventivo, con un promedio anual de mil 500 actividades.

Estas acciones están orientadas a:

Detectar anomalías de manera oportuna

Mitigar riesgos

Reducir fallas mayores

Cumplir con estándares de seguridad y normatividad

Pemex califica como imprecisa la información publicada

La empresa reiteró que la información difundida sobre un supuesto derrame es imprecisa, ya que las embarcaciones señaladas realizan labores permanentes de inspección y atención en el Golfo de México.

Asimismo, subrayó que estas actividades forman parte de su estrategia para garantizar la integridad de sus instalaciones y operaciones en la zona.