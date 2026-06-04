Las de hoy | 4 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 4 de junio de 2026

El Universal: Sheinbaum cuestiona filtraciones de Estados Unidos; AMLO la respalda

Luego de que el diario Los Angeles Times revelara que fueron revocadas las visas de los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que dicha información se hiciera pública. El expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó su postura.

Reforma: Destrozan oficinas… y gobierno ruega

Manifestantes irrumpieron en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y provocaron un incendio en el inmueble, mientras el gobierno buscaba mantener el diálogo con los inconformes.

Excélsior: Respetaremos la soberanía de México: Mullin

Markwayne Mullin destacó una mayor cooperación entre México y Estados Unidos, la cual, afirmó, ha contribuido a reducir el tráfico de drogas, de personas y las muertes asociadas al fentanilo.

Milenio Diario: Estados Unidos: México colabora como nunca; debemos respetar su soberanía

Markwayne Mullin dijo estar “impresionado” por el nivel de coordinación bilateral actual y aseguró que la cooperación entre ambos países es mayor que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La Jornada: México cree en su soberanía; debemos respetarla: Mullin

El legislador estadounidense insistió en la necesidad de respetar la soberanía mexicana, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está en juego quién toma las decisiones en el país.

El Financiero: Libraría México nuevo arancel de Estados Unidos

Alrededor del 85% de las exportaciones de México quedarían exentas de una eventual nueva medida arancelaria de Estados Unidos.

El Economista: Ventas de autos nuevos en el país alcanzan en mayo cifras históricas

Las agencias automotrices comercializaron 127 mil 100 vehículos nuevos durante mayo, alcanzando un nivel récord para ese mes en México.

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