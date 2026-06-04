Semanario Z afirma que Durazo y Villarreal no tienen visa de EE. UU.

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El debate sobre las visas de los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal sigue creciendo. Mientras ambos mandatarios han rechazado las versiones sobre la pérdida de sus documentos para ingresar a Estados Unidos, periodistas y especialistas en seguridad mantienen una postura distinta sobre el caso.

Durante una entrevista con José Cárdenas, Ernesto Eslava, periodista y productor del podcast Libre como el viento del Semanario Z, aseguró que fuentes consultadas en Estados Unidos confirmaron al medio que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas ya no cuentan con visa estadounidense.

Durazo, Villarreal y la polémica por las visas

De acuerdo con Eslava, de confirmarse esta situación, ya serían tres gobernadores en funciones relacionados con este tema, al sumar a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien informó en mayo de 2025 que su visa había sido revocada.

El periodista explicó que la posesión física de una visa no necesariamente prueba que siga vigente. Como ejemplo mencionó el caso de Carlos Torres Torres, esposo de Marina del Pilar, quien fue notificado de la revocación de su documento durante una inspección secundaria al intentar ingresar a territorio estadounidense.

También recordó que la propia gobernadora de Baja California le confirmó recientemente que desistió de las acciones legales que había iniciado para intentar recuperar su visa.

Impacto en seguridad y relación con Estados Unidos

Durante la conversación, Eslava señaló que las implicaciones van más allá del ámbito político. Explicó que en estados fronterizos existe una relación constante con agencias estadounidenses en temas de seguridad, economía y cooperación institucional.

Según el periodista, antes de la controversia por la visa de Marina del Pilar existía una colaboración directa con corporaciones estadounidenses para localizar personas buscadas por delitos cometidos en aquel país y que se refugiaban en México.

Añadió que la relación binacional también influye en el comercio, la educación y los movimientos diarios de trabajadores que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.

Cuestionan discurso sobre injerencismo

Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre posibles intereses políticos detrás de estas versiones, Eslava consideró que en la frontera la realidad se percibe de forma distinta debido a la estrecha interacción entre ambos países.

El periodista afirmó que la reducción de mecanismos de cooperación con agencias estadounidenses podría afectar áreas como la seguridad pública y otros intercambios binacionales que históricamente han existido en la región fronteriza.

Por ahora, los gobernadores Durazo y Villarreal mantienen su postura de negar las versiones sobre la supuesta pérdida de sus visas, mientras continúan apareciendo versiones encontradas sobre el tema.

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