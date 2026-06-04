Pemex ayuda a buscar origen de la mancha aceitosa hallada en la Bahía de Manzanillo
Tras las denuncias de pescadores, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las acciones de inspección e investigación para identificar el origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, en el estado de Colima.
A través de una tarjeta informativa, este miércoles la empresa productiva del Estado detalló que realiza recorridos de verificación en su Terminal Marítima de Manzanillo en coordinación con autoridades federales y portuarias.
Como parte de las acciones emprendidas, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, de la Secretaría de Marina (Semar) y de Pemex inspeccionó muelles, ductos playeros e instalaciones de la terminal marítima.
Mientras que, de acuerdo con los resultados preliminares de las revisiones efectuadas el 2 y 3 de junio, aseguró que sus instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes vinculados con la presencia de la mancha aceitosa.
Agregó que mantiene coordinación permanente con la Semar, Asipona Manzanillo y las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y determinar el origen del material detectado en la bahía.
Asimismo, informó que para este 4 de junio está programada una nueva inspección de ductos en la zona, en la que participarán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Asipona y Protección Civil.
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