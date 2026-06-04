Pemex ayuda a buscar origen de la mancha aceitosa hallada en la Bahía de Manzanillo

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Pemex. Foto: Cuartoscuro

Tras las denuncias de pescadores, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las acciones de inspección e investigación para identificar el origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, en el estado de Colima.

A través de una tarjeta informativa, este miércoles la empresa productiva del Estado detalló que realiza recorridos de verificación en su Terminal Marítima de Manzanillo en coordinación con autoridades federales y portuarias.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene coordinación interinstitucional en investigación sobre mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo

🔗 https://t.co/U6dktSpjl0 pic.twitter.com/DY9Aw8PCRE — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 4, 2026

Como parte de las acciones emprendidas, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, de la Secretaría de Marina (Semar) y de Pemex inspeccionó muelles, ductos playeros e instalaciones de la terminal marítima.

Mientras que, de acuerdo con los resultados preliminares de las revisiones efectuadas el 2 y 3 de junio, aseguró que sus instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes vinculados con la presencia de la mancha aceitosa.

REPORTAN DERRAME DE HIDROCARBURO EN MANZANILLO



Pescadores de Manzanillo reportaron un fuerte derrame de hidrocarburo, presuntamente diésel en las costas del municipio desde los primeros minutos del martes 2 de junio.



La mancha multicolor ya abarca una superficie aproximada de… pic.twitter.com/unLmxcAsiv — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) June 3, 2026

Agregó que mantiene coordinación permanente con la Semar, Asipona Manzanillo y las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y determinar el origen del material detectado en la bahía.

Asimismo, informó que para este 4 de junio está programada una nueva inspección de ductos en la zona, en la que participarán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Asipona y Protección Civil.

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