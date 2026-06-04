Pemex ayuda a buscar origen de la mancha aceitosa hallada en la Bahía de Manzanillo

| 23:09 | Redacción Uno TV | Uno TV
Pemex cae en producción de barriles diarios
Pemex. Foto: Cuartoscuro

Tras las denuncias de pescadores, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las acciones de inspección e investigación para identificar el origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, en el estado de Colima.

A través de una tarjeta informativa, este miércoles la empresa productiva del Estado detalló que realiza recorridos de verificación en su Terminal Marítima de Manzanillo en coordinación con autoridades federales y portuarias.

Como parte de las acciones emprendidas, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, de la Secretaría de Marina (Semar) y de Pemex inspeccionó muelles, ductos playeros e instalaciones de la terminal marítima.

Mientras que, de acuerdo con los resultados preliminares de las revisiones efectuadas el 2 y 3 de junio, aseguró que sus instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes vinculados con la presencia de la mancha aceitosa.

Agregó que mantiene coordinación permanente con la Semar, Asipona Manzanillo y las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y determinar el origen del material detectado en la bahía.

Asimismo, informó que para este 4 de junio está programada una nueva inspección de ductos en la zona, en la que participarán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Asipona y Protección Civil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

AMLO respalda a Sheinbaum, critica a EE. UU. y pide que "regrese el otro Trump"

Nacional

AMLO respalda a Sheinbaum, critica a EE. UU. y pide que "regrese el otro Trump"

Estados y requisitos para el registro a apoyo del Bienestar para personas de 30 a 64 años en junio 2026

Nacional

Estados y requisitos para el registro a apoyo del Bienestar para personas de 30 a 64 años en junio 2026

Gobierno de Sheinbaum ha sido más cooperativo que el de AMLO: secretario de Seguridad de EE. UU.

Nacional

Gobierno de Sheinbaum ha sido más cooperativo que el de AMLO: secretario de Seguridad de EE. UU.

Cae excolaborador de García Luna por desvío de 5 mil mdp

Nacional

Cae excolaborador de García Luna por desvío de 5 mil mdp

Etiquetas: , ,