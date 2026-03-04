Las de hoy | 4 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 4 de marzo de 2026

Reforma: Da EU 2 mil golpes; Irán unge líder a hijo

El gobierno de Estados Unidos reportó 2 mil ataques en el marco del conflicto, mientras en Irán fue designado como nuevo líder el hijo del ayatolá. El saldo asciende a 870 muertos, entre ellos seis ciudadanos estadounidenses.

El Universal: Morena y aliados no ceden en reforma electoral

La iniciativa continúa sin consenso entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que mantiene entrampada la negociación legislativa.

Excélsior: Escala ofensiva en Oriente Medio

Mientras Israel bombardeó un presunto complejo nuclear iraní, Teherán advirtió a las potencias europeas que cualquier intervención será considerada un acto de guerra.

Milenio: Trump oferta seguros y protección a barcos; España, “aliado hostil”

El presidente Donald Trump anunció pólizas de riesgo político a “precio razonable” y ofreció que la Armada estadounidense escolte buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz, en medio de tensiones con España.

La Jornada: Amenaza Trump a España con romper relación comercial

La advertencia surge tras la negativa española de permitir el uso de sus bases militares para operaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

El Economista: Conflicto en Medio Oriente abolla al superpeso: cotiza en 17.70 por dólar

La moneda mexicana se debilitó ante la incertidumbre geopolítica. Las bolsas en México han perdido más de 4%, mientras los mercados de Corea y Japón abrieron con retrocesos.

El Financiero: Continúan los mercados “bajo fuego” y crece preocupación

Analistas advierten posibles impactos en inflación y crecimiento global, mientras Irán aseguró estar preparado para una “guerra muy larga”, aumentando la volatilidad financiera.

