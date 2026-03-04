La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de marzo del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 4 de marzo del 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 4 de marzo del 2026
La presidenta menciona que si, la reforma electoral se aprueba, sería “muy bueno para la democracia”. Si no sucede, queda como antecedente para que después pueda recuperarse.
Sobre la presunta cancelación de 800 habitaciones de hotel en CDMX por parte de la FIFA para el Mundial, Claudia Sheinbaum asegura que están revisando si es cierto el hecho, por lo que dará un posicionamiento en cuanto tengan información.
La presidenta informa que se catalogó como feminicidio el asesinato de Rubí Patricia Gómez, madre buscadora de Mazatlán. Indica el responsable era una persona cercana a ella, según detectaron las autoridades en cámaras de vigilancia.
De igual forma, indica que no pueden ampararse los jubilados de Pemex y CFE a quienes reducirán la pensión. Solo podrían presentar un recurso por inconstitucionalidad.
Reitera que no reducirán a trabajadores de base, sino para los funcionarios de confianza que recibieron una pensión discrecional.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum insiste en que la reforma responde a un “compromiso que hice con la gente” durante su campaña. Sobre todo, la eliminación de las listas plurinominales.
Ante la negativa del Partido Verde y el PT sobre avalar la iniciativa, la presidenta indica que “yo estoy cumpliendo, ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba”.
Con ello, negó que esté enfrentando una “derrota” si no se aprueba la reforma. “Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara completa, y ya quien la quiera aprobar, será visto por la gente”.
Además, la mandataria adelanta que tiene previsto un “Plan B” si no logran la mayoría calificada para avalarla.
Claudia Sheinbaum llamó a los primeros puntos de la reforma electoral como “Decálogo por la democracia”. Deja fijo que la mitad de los candidatos plurinominales de diputados sean elegidos mediante elección.
Construcción de carreteras y casas
Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que la intervención con Banobras en carreteras alcanza los 397 mil 46 millones de pesos.
Como parte de estos proyectos, crearán 21 puentes e intervendrán en 4 mil 937 kilómetros. Además, el Bachetón contempla alrededor de 18 mil kilómetros de repavimentación y bacheo en 2026.
Jorge Mendoza, director general de Banobras, anuncia avances del programa de autopistas y carreteras, enfocado en rehabilitar vialidades federales.
Destaca que crearán 18 proyectos de construcción y rehabilitación. Contemplan una inversión estimada superior a los 150 mil millones de pesos, que generarían 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos.
Figuran la Conexión Libramiento de Reynosa y Tulancingo – Nuevo Necaxa, cuyas obras ya iniciaron. También, el corredor del Golfo de México, que mejorará la movilidad del sur, centro y norte.
Por su parte, la titular de Sedatu, Edna Vega, señala que incrementarán la meta de 13 mil a 19 mil viviendas construidas con Infonavit en Colima. Con eso, lograrán un avance del 20% de hogares contemplados para el sexenio.
Realizan un enlace para la entrega de una primera vivienda de las 116 que habrá en el fraccionamiento Andares del Jazmín, en la ciudad de Colima, como parte del Programa Viviendas para el Bienestar.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 4 de marzo del 2026.
