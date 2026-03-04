La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de marzo del 2026

Por otra parte, Claudia Sheinbaum insiste en que la reforma responde a un “compromiso que hice con la gente” durante su campaña. Sobre todo, la eliminación de las listas plurinominales.

Ante la negativa del Partido Verde y el PT sobre avalar la iniciativa, la presidenta indica que “yo estoy cumpliendo, ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba”.

Con ello, negó que esté enfrentando una “derrota” si no se aprueba la reforma. “Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara completa, y ya quien la quiera aprobar, será visto por la gente”.

Además, la mandataria adelanta que tiene previsto un “Plan B” si no logran la mayoría calificada para avalarla.