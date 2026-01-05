Las de hoy | 5 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 5 enero de 2026.

El Universal: Oposición venezolana rechaza plan de Trump

La cúpula militar alineada con el chavismo respalda el liderazgo de Delcy Rodríguez, mientras que desde su exilio en Madrid Edmundo González se declaró presidente y pidió el reconocimiento de su triunfo electoral.

Reforma: Rubio: vigilará EU cambio venezolano

El senador Marco Rubio afirmó que Estados Unidos dará seguimiento al proceso político en Venezuela y trabajará con la presidenta para que se tomen decisiones que considere adecuadas.

Milenio Diario: Plana mayor de AL y España: no al “control” de EU en Venezuela

Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay, que concentran más de 70% del PIB regional, junto con España, expresaron su preocupación ante cualquier intento de control externo sobre el nuevo gobierno y el manejo del petróleo.

La Jornada: Venezuela quiere la paz; Trump, acceso total a su petróleo

Delcy Rodríguez aseguró que el país merece diálogo y no confrontación, al responder a las presiones del gobierno estadounidense en torno al sector energético.

Excélsior: EU exige acceso total a Venezuela

Tras la caída de Maduro, Donald Trump advirtió a la presidenta interina venezolana que deberá colaborar con Estados Unidos o enfrentar consecuencias severas.

El Financiero: Exige Trump a Delcy Rodríguez colaborar con Estados Unidos

La presidenta respondió que Venezuela está abierta a una agenda de cooperación con Estados Unidos basada en el respeto mutuo.

El Economista: Venezuela, días decisivos

Delcy Rodríguez fue ratificada como presidenta encargada por el Tribunal Supremo y convocó a un Consejo de Ministros para definir las primeras acciones del nuevo gobierno.

