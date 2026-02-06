Rusia y Estados Unidos reanudan diálogo militar de alto nivel tras ruptura en 2022

GENERANDO AUDIO...

Biden y Putin tuvieron desacuerdos militares en 2022. Foto: AFP.

Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel que ambos gobiernos sostenían antes de iniciar la invasión rusa en Ucrania, en 2022.

El pasado jueves 5 de febrero, representantes de dichas naciones sostenían negociaciones en Abu Dabi para analizar un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico.

En un comunicado, el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicó que “Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron hoy en Abu Dabi restablecer un diálogo militar de alto nivel.” Mencionó que “las partes continúan trabajando para una paz duradera”.

“Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales”, indicó.

Este diálogo militar se retoma a casi cuatro años de su suspensión. Durante el 2021, las relaciones diplomáticas entre Joe Biden y Vladimir Putin se deterioraron por la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania y otros desacuerdos en seguridad, según Euronews.

Finalmente, la relación militar quedó suspendida poco antes de febrero del 2022, mes en que Rusia invadió Ucrania. Con su segundo gobierno, Donald Trump reanudó las conversaciones con Vladimir Putin.

Expira acuerdo para regular armamento nuclear

Además, se reanudó el diálogo militar poco después de que expiró el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para regular su armamento nuclear.

Según AFP, el acuerdo Nuevo START concluyó a las 0:00 horas de este 5 de febrero. Vladimir Putin quería prolongarlo un año más, pero Donald Trump no quiso dar seguimiento porque China no se sumó para regular sus armas nucleares.

“El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal”, resaltó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Al expirar este acuerdo, Estados Unidos y Rusia ya no están obligados a implementar restricciones sobre la cantidad y distribución de sus armas nucleares.

China lamenta falta de acuerdo

Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, lamentó en rueda de prensa el fin de dicho acuerdo.

No obstante, resaltó que no se sumarían a regular su armamento. “Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia.”

Según AFP, Washington y Moscú controlan en conjunto más del 80% de las ojivas nucleares del mundo. Sin embargo, el arsenal chino ha crecido de forma rápida.

Se calcula que China tiene 550 lanzadores estratégicos, cuando Estados Unidos y Rusia cuentan con 800 cada uno, de acuerdo con la AFP.

En el 2020, se firmó el Nuevo START para limitar el arsenal nuclear de cada país a mil 550 ojivas estratégicas desplegadas. Con eso, se reducía casi el 30% del límite establecido en 2002.

