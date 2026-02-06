Vinculan a proceso a Marilyn Cote por otros dos nuevos casos en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a Marilyn Cote, por 2 nuevos casos. Foto: Fiscalía de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que Marilyn Cote, señalada por hacerse pasar por psiquiatra, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos controlados, bajo el delito de usurpación de funciones.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las investigaciones derivaron de dos denuncias adicionales presentadas en su contra, en las que presuntamente brindó atención psiquiátrica sin contar con la especialidad correspondiente.

¿Qué se sabe de los nuevos casos contra Marilyn Cote en Puebla?

En el primer caso, la denunciante declaró que el 11 de marzo de 2019 acudió a un consultorio ubicado en la calle 16 Sur número 1308, en la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla. Ahí fue atendida por Marilyn N., quien presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró medicamento controlado.

El segundo hecho ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando otra paciente acudió al consultorio 1706, en el piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula. Según la denuncia, la imputada la diagnosticó con ansiedad y depresión y le indicó un tratamiento médico durante cinco meses.

Marilyn Cote seguirá en prisión

La Fiscalía precisó que, tras judicializar ambas carpetas de investigación, presentó diversos datos de prueba durante la audiencia inicial. Luego de valorarlos, el juez de control determinó vincular a proceso a Marilyn, quien deberá permanecer en prisión preventiva como medida cautelar, precisó la autoridad en un comunicado.

El caso de Marilyn Cote lo comenzó a exponer el creador de contenido Mr. Doctor, quien presentó testimonios de víctimas de la supuesta doctora. El revuelo inició en 2024.

Temían que saliera de la cárcel

Cabe resaltar que, en septiembre de 2025, víctimas de la falsa psiquiatra temían que quedara en libertad, pues, al interior del penal femenil de Ciudad Serdán mostraba buena conducta, incluso enseñaba catecismo a otras internas. Por otra parte, su defensa argumentó al Juez de Control que padece de mala salud por lo que lo recomendable era continuar su proceso en arraigo domiciliario, también las audiencias realizadas en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula habían sido pospuestas o suspendidas en más de 10 ocasiones debido a la condición física de la mujer de 54 años.

Marilyn Cote ha sido vinculada a proceso por el delito de amenazas cometido contra sus vecinos, además enfrenta 9 procesos judicializados por usurpación de funciones.

Fue detenida en noviembre de 2024 en Tlaxcala tras permanecer prófuga por varios meses luego de las denuncias públicas de sus víctimas, primero fue vinculada por el delito de amenazas y posteriormente se judicializaron las denuncias de personas a las que medicaba, por lo que a la fecha suma 11 vinculaciones a proceso por el delito de usurpación de funciones.

Hasta el momento está pendiente el caso de Bryan “N”, con quien se casó por el civil bajo engaños al joven, además presuntamente lo medicaba sin consentimiento y habría privado de la libertad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.