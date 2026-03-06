Irán ataca bases de Estados Unidos en Kuwait y promete más bombardeos mientras Israel golpea instalaciones en Teherán

GENERANDO AUDIO...

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel registró una nueva escalada este viernes 6 de marzo, luego de que Irán aseguró haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait con drones, mientras Israel anunció bombardeos contra un búnker militar en el centro de Teherán durante una ofensiva aérea con decenas de aviones de combate.

Irán ataca bases de Estados Unidos en Kuwait

El ejército de Irán informó que lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait, utilizando drones de las fuerzas terrestres.

Según la televisión estatal iraní, “varios tipos de drones destructivos” fueron utilizados para apuntar contra un número considerable de instalaciones militares estadounidenses en ese país del Golfo.

Las autoridades iraníes advirtieron que los ataques continuarán en las próximas horas, al señalar que planean redoblar la presión con nuevos bombardeos.

Esta ofensiva se produce después de la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el sábado anterior.

Respuesta de Teherán tras ofensiva de EE. UU. e Israel

Tras esa ofensiva conjunta, en la que murió el líder supremo iraní Alí Jamenei, Teherán respondió con ataques dirigidos contra países del Golfo, enfocándose principalmente en bases militares e intereses de Washington en la región.

Las acciones forman parte de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ha involucrado instalaciones militares estratégicas en varios países.

Israel bombardea búnker militar en el centro de Teherán

Por su parte, el ejército de Israel anunció que lanzó un bombardeo contra un búnker militar subterráneo en el centro de Teherán, una instalación que era utilizada por el líder supremo iraní Alí Jamenei como centro de comando de emergencia.

La operación incluyó la participación de unos 50 aviones de combate, que atacaron la red subterránea que se extiende bajo varias calles del centro de la capital iraní.

De acuerdo con el ejército israelí, el complejo estaba ubicado bajo el recinto que alberga la dirección del régimen iraní y contaba con múltiples accesos y salas de reunión para altos responsables del gobierno.

Red subterránea militar seguía operando tras muerte de Jamenei

Israel señaló que Alí Jamenei murió el 28 de febrero, durante los primeros bombardeos de la ofensiva israelo-estadounidense, antes de poder utilizar ese búnker.

Sin embargo, las autoridades militares indicaron que el complejo continuó siendo utilizado por altos responsables del régimen iraní, motivo por el que fue incluido como objetivo militar.

El Pentágono atribuyó la muerte del líder supremo iraní a un bombardeo realizado por la aviación israelí, operación que, según el presidente estadounidense Donald Trump, se apoyó parcialmente en información proporcionada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Israel afirma que eliminó a decenas de altos responsables iraníes

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, declaró el jueves que durante ese ataque inicial unos 40 altos responsables del régimen iraní fueron eliminados en un bombardeo que duró aproximadamente 40 segundos.

Entre los muertos se encontraba el líder supremo Alí Jamenei, lo que marcó uno de los episodios más significativos en la ofensiva militar contra Irán.

La combinación de ataques iraníes contra bases estadounidenses en Kuwait y bombardeos israelíes en Teherán refleja el aumento de las tensiones en el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

