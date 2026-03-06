Desaparece otra estudiante de la UAEM: buscan a Alondra María Stephanye en Morelos

GENERANDO AUDIO...

Es la tercer joven de la Univeridad de Morelos que desaparece.Foto:FiscalíaMorelos

La Fiscalía General de Morelos emitió la mañana de este viernes una nueva ficha de búsqueda para Alondra María, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual se encuentra desaparecida desde la tarde del jueves.

Tercera estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos

A través de redes sociales, la madre de la joven de 18 años de edad, informó que su hija salió de su domicilio en Cuautla, al oriente de la entidad, con rumbo al campus principal de la UAEM, en Cuernavaca.

De acuerdo con la publicación, desde las 14:00 horas se perdió comunicación con la joven, quien ya no respondió ni llamadas ni mensajes.

Señas particulares de Alondra María

La joven mide 1.68 metros

Es de complexión delgada

Ojos café oscuro y grandes

Su cabello es lacio en color negro y lo trae a la altura de los hombros

Alondra María fue vista por última vez el 5 de marzo y vestía pantalón blanco de enfermería, blusa tipo polo con logos de la UAEM, zapatos blancos de enfermería, lentes y con su mochila en color beige con rosa.

Preocupación por desapariciones

La desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes de esta universidad en la última semana, ha aumentado la preocupación de la familia de Alondra, que pide colaboración para su localización.

