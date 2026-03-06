Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein señalan presunta agresión de Donald Trump a una mujer

GENERANDO AUDIO...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó otra tanda de documentos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre el caso de Jeffrey Epstein, donde se asegura que el presidente Donald Trump agredió a una mujer.

La autoridad gubernamental hizo público el material el pasado jueves 5 de marzo. Se trata de información que incluye descripciones de varios interrogatorios hechos en 2019.

El FBI entrevistó a una mujer como parte del caso contra el agresor sexual, quien aseguró que Jeffrey Epstein y Donald Trump presuntamente la agredieron sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

Según AFP, en una de las entrevistas, la mujer dijo que Jeffrey Epstein la llevó “a Nueva York o a Nueva Jersey”. Fue así como presuntamente le presentó a Donald Trump. Dijo al FBI que mordió a Donald Trump cuando este intentó forzarla para que le hiciera una felación.

Además, la presunta víctima declaró que ella y otras personas de su entorno recibieron llamadas amenazantes durante años, en las que se les exigía guardar silencio. Aunque los supuestos responsables no dijeron el motivo, ella lo relacionó con el caso Epstein.

Estados Unidos reconoce retraso en divulgar documentos

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia informó que no divulgaron estos documentos en las publicaciones anteriores, ordenadas por el Congreso, debido a que los marcaron como “duplicados” por error.

AFP indicó que los demócratas siguen de cerca la forma en que el gobierno de Donald Trump maneja los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

En anteriores ocasiones, el presidente estadounidense ha negado cualquier comportamiento inadecuado, relacionado a los abusos sexuales.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó anteriormente que algunos documentos divulgados contenían “acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”, indicó AFP.

No obstante, los demócratas han acusado al gobierno de Estados Unidos por presuntamente tapar detalles de la investigación que podrían afectar al presidente.

El pasado 4 de marzo, un comité de la Cámara de Representantes votó para que la fiscal general, Pam Bondi, acuda al Congreso para testificar sobre la gestión de los documentos, hecha por el Departamento de Justicia.

A su vez, el Congreso llamó a declarar al cofundador de Microsoft, Bill Gates, sobre sus vínculos con el agresor sexual.

