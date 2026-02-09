CFE aprovecha show de medio tiempo de Bad Bunny y saca memes

GENERANDO AUDIO...

De cantante a electricista. Foto: Gettyimages/CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) encontró una forma ingeniosa de entrar en la conversación sobre el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny… no con anuncios, sino con humor.

Anoche 8 de febrero, Benito Martínez hizo historia al ser el primer latinoamericano en protagonizar completo un medio tiempo del Super Bowl, donde no sólo ofreció entretenimiento, sino brindó un espectáculo lleno de cultura.

¿Por qué CFE sacó memes del show de Bad Bunny?

Durante su presentación, el intérprete de “Nuevayol” utilizó como parte de la escenografía varios postes de luz, a los que incluso trepó mientras cantaba “El apagón”, canción-documental donde el boricua narra la constante falta de luz que sufre Puerto Rico por las intervenciones estadounidenses que sufre.

Horas más tarde del hecho, la CFE tomó esa escena y la reinterpretó con humor. Ya que el equipo de redes editó las fotos para “convertir” a Benito en electricista, colocándole casco de seguridad y equipo de trabajo con el logo de la comisión, como si estuviera reparando fallas eléctricas en plena jornada laboral.

La publicación acompañada de la frase “No lo podíamos dejar pasar”, mostró a Bad Bunny con dicho material de seguridad de electricista, en cuatro tomas.

Tras la publicación, las imágenes no tardaron en hacerse virales y convirtieron a la paraestatal en tendencia por su ingenio digital. No obstante, dentro de los comentarios, algunos usuarios destacaron las fallas de este servicio a modo de broma:

“Pero él sí llega rápido”, “Así fueran de eficientes para atender reportes”, “¿Entonces también habrá apagones en México?”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación. Aun así, la estrategia funcionó, pues el post acumuló 62 mil de likes, 11 mil compartidos y respuestas en pocas horas.

