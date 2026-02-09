Acelera inflación en enero del 2026: limón, vivienda y tacos, entre productos que subieron

GENERANDO AUDIO...

Se registró una inflación del 3.79%. Foto: Cuartoscuro.

Los mexicanos sufrieron más la cuesta de enero debido a que la inflación incrementó para dicho mes de este 2026. Los cigarros, las loncherías y limones fueron algunos de los productos y servicios que más subieron, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el primer mes del año, se registró un nivel de 143.588 puntos de Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que muestra una inflación general del 3.79%. Se trata de un aumento de 0.20 puntos porcentuales, con respecto al 3.59% que hubo en enero, pero del 2025.

Además, a nivel mensual, la inflación general quedó en 0.38% para enero de este 2026, en contraste con el 0.29% del mismo mes, pero del año anterior. Esto refleja un incremento de 0.09 puntos porcentuales.

Los cigarros y refrescos envasados figuraron entre los productos que tuvieron un mayor aumento de inflación. Coincide con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que el Congreso de la Unión aprobó dentro del Paquete Económico 2026.

El IEPS para refrescos y bebidas saborizadas pasó de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro. En cambio, hay una cuota fija de 0.8516 pesos por cigarro, que subirá de forma gradual hasta llegar a 1.1584 pesos en 2030.

Pese al incremento de la inflación, enero del 2026 mantuvo un ritmo a la baja en comparación con los últimos años. Enero del 2017 fue el mes con mayor inflación, ya que se registró una variación mensual del 1.70%.

Gráfica de inflación en enero. Captura: Inegi.

Productos con más inflación en enero 2026

Limón (+21.21%)

Cigarros (+14.51%)

Plátanos (+12.96%)

Refrescos envasados (+5.53%)

Servicio doméstico (+1.61%)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+1.18%)

Electricidad (+0.99%)

Restaurantes y similares (+0.84%)

Otros alimentos cocinados (+0.69%)

Vivienda propia (+0.29%)

Productos que bajaron en inflación para enero del 2026

Transporte aéreo (-36.64%)

Chile serrano (-25.51%)

Otros chiles frescos (-12.19%)

Lechuga y col (-10.43%)

Servicios turísticos en paquete (-8.79%)

Cebolla (-7.65%)

Huevo (-6.31%)

Otras verduras y legumbres (-3.85%)

Gas doméstico LP (-2.75%)

Detergentes (-1.16%)

Estados con inflación por encima del promedio nacional

Yucatán (+1.17%)

Quintana Roo (+1.15%)

Campeche (0.98%)

Nayarit (+0.85%)

Jalisco (+0.76%)

Inflación subyacente y no subyacente

De forma específica, se registró un incremento en la inflación subyacente del 0.60% para enero del 2026. Para el mismo mes del 2025, hubo un incremento del 0.41%.

La inflación subyacente involucra a mercancías como alimentos, bebidas y tabaco, así como mercancías no alimenticias. También a servicios de vivienda y educación, entre otros.

En cambio, la inflación no subyacente disminuyó un 0.36% para enero del 2026. Este tipo de inflación se refiere a productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: