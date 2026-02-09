Ellos son los 3 mineros identificados tras hallazgo de fosas en Concordia, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Los tres mineros identificados en Sinaloa. Foto: Getty Images.

Hasta este momento se ha identificado a tres de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa. Esto después de que el 23 de enero se reportara que hombres armados los secuestraron.

¿Quiénes son los tres mineros identificados en Concordia, Sinaloa?

El pasado domingo 8 de febrero, la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zacatecas (UAZ) confirmó la muerte del ingeniero en Geología, Ignacio Aurelio Salazar Flores, a través de una publicación en su página oficial de Facebook.

Con una esquela en la que la institución académica expresó sus condolencias a familiares y amigos de su exalumno, quedó confirmada la identificación de un tercer minero de los 10 desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Por otra parte, un familiar de José Ángel Hernández Vélez confirmó su identificación y fallecimiento por medio de una publicación en sus redes sociales personales.

En el posteo, Gaby González indicó que este pasado domingo recibieron la noticia de la localización e identificación de su cuerpo.

“Hoy nos despertamos con una noticia muy triste. No te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz”, se lee en la publicación.

Información que también confirmó la senadora de Zacatecas, Geovanna Bañuelos, quien en una publicación en sus redes sociales oficiales lamentó el fallecimiento del trabajador y expresó su solidaridad con la familia.

Y el hallazgo del cuerpo del minero José Manuel Castañeda Hernández vino por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad“, se lee en un comunicado de la dependencia.

De esta manera, son tres mineros los identificados hasta ahora de los 10 desaparecidos en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa.

Los cuerpos de estos tres trabajadores de la empresa Vizsla Silver fueron ubicados en una fosa clandestina de la comunidad El Verde.

¿Qué mineros falta por encontrar?

Tomando en cuenta que ya se ha confirmado la ubicación de los cuerpos de José Ángel Hernández, José Manuel Castañeda e Ignacio Aurelio Salazar Flores, falta por encontrar a los siguientes mineros:

Antonio de la O Valdez

Antonio Jiménez

Javier Vargas

Antonio Esparza

Javier Valdez

Saúl Ochoa

Miguel Tapia

Cabe recordar que según testigos, los 10 trabajadores de la mina de Vizsla Silver fueron secuestrados después de las 7:00 de la mañana del pasado 23 de enero de 2026, por hombres armados en el campamento Clementinas.

