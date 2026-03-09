Muere Jennifer Runyon, estrella de ‘Los Cazafantasmas’, a los 65 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Jennifer Runyon, estrella de “Cazafantasmas”? | Foto: AFP

Jennifer Runyon, actriz estadounidense conocida por sus papeles en “Los cazafantasmas” y “Río de Locura“, falleció el pasado viernes 6 de marzo a los 65 años, según confirmó el medio ABC7 de Los Ángeles con base en una supuesta publicación por parte de la familia de la intérprete.

“Este pasado viernes, nuestra amada Jennifer falleció. Fue un largo y arduo viaje que terminó con ella rodeada de su familia (…) Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn“, se leía en la publicación.

Además, su amiga y colega, Erin Murphy, también confirmó su muerte en una publicación de Facebook el sábado 7 de marzo.

“Hay personas con las que sabes que serán amigas incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis condolencias están con tu familia y tus hermosos hijos”. Erin Murphy

¿De qué murió Jennifer Runyon?

Hasta el momento, la familia de la actriz no confirmó la causa de muerte de Jennifer Runyon; además, no precisaron que padeciera alguna enfermedad en los últimos meses de su vida.

Cabe destacar que la propia Erin Murphy informó que su amiga enfrentó una “breve batalla contra el cáncer” antes de fallecer el viernes 6 de marzo.

¿Quién fue Jennifer Runyon?

Jennifer Runyon fue una actriz estadounidense que debutó en el cine con la película de terror “To All a Goodnight” (1980) y posteriormente tuvo papeles secundarios en las comedias “Up the Creek” (1984) y “Los Cazafantasmas” (1984), según The Movie DataBase.

También fue conocida por sus apariciones especiales o personajes secundarios en diversas series de televisión, así como en un par de películas para televisión como:

Sally Frame en “Another World” (1981-1983)

Gwendolyn Pierce en “Charles in Charge” (1984-1985)

Cindy Brady en “A Very Brady Christmas” (1988)

Jennifer Runyon también tuvo un pequeño papel en “Los Cazafantasmas” (1984), junto a Bill Murray, y protagonizó “Up the Creek” ese mismo año.

En 1991, apareció como invitada en Beverly Hills, 90210. En 1988, Jennifer protagonizó The In Crowd y participó en el piloto de la serie de televisión Quantum Leap.

También protagonizó la comedia 18 Again!. En 1990, interpretó un papel secundario en la parodia de la Segunda Guerra Mundial “A Man Called Sarge”, producida por Gene Corman, hermano de Roger Corman y padre de su esposo Todd Corman. Su último papel fue en Carnosaur (1993).

En una entrevista de 2014, Runyon declaró que estaba semi-retirada de la actuación y que, en su lugar, trabajaba como profesora; también declaró que copresentaba su propio podcast de cocina, según The Movie DataBase.

