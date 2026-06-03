No sólo en CDMX, CNTE bloquea caminos y toma casetas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

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No sólo en CDMX: CNTE extiende protestas a tres estados. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones fuera de la Ciudad de México y este miércoles realizó bloqueos, toma de casetas y protestas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como parte de la huelga nacional indefinida con la que exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de diálogo directa con el Gobierno federal.

Las acciones involucran el cierre de accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, la liberación de casetas de peaje en Chiapas y protestas frente a oficinas gubernamentales en Guerrero.

Maestros toman casetas en Chiapas para financiar movilizaciones

Integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron actividades de boteo y volanteo en diversas autopistas de Chiapas con el objetivo de recaudar recursos para trasladar más contingentes de docentes a la Ciudad de México.

Los manifestantes tomaron las casetas de las autopistas:

Chiapa de Corzo–San Cristóbal de Las Casas

Ocozocoautla–Arriaga

Ocozocoautla–Coatzacoalcos

Foto: CNTE sección Vll

El secretario general de la Sección VII, Isael González Vázquez, señaló que además de obtener recursos para sostener el movimiento, las acciones buscan informar a la población sobre las demandas del magisterio.

La movilización forma parte de los acuerdos tomados por la Asamblea Estatal Permanente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para fortalecer el plantón nacional instalado en la capital del país.

Oaxaca: bloquean aeropuerto, PEMEX y liberan caseta de peaje

En Oaxaca, maestros de la Sección 22 realizaron por tercera ocasión en menos de dos semanas el bloqueo del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

#TomePrecauciones en el #AeropuertodeOaxaca se registra cierre total al acceso principal del interior Aeropuerto por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1GpbWg7h8j — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 3, 2026

Además del aeropuerto, los docentes mantienen tomada la Terminal de Abastecimiento y Despacho de PEMEX, ubicada sobre la carretera federal 190, instalación que suministra combustible a estaciones de servicio de la capital oaxaqueña y municipios cercanos.

Las movilizaciones también alcanzaron la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, en la autopista Oaxaca-México, donde los manifestantes permiten el paso libre de vehículos.

CETEG protesta en oficinas de Finanzas en Guerrero

En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon por las calles de Chilpancingo y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal.

Los manifestantes partieron desde su edificio sindical y avanzaron hasta el inmueble conocido como “Juan N. Álvarez”, donde colocaron lonas y pancartas en los accesos principales.

También bloquearon la circulación en las calles Ignacio Zaragoza y 16 de Septiembre.

Entre sus principales demandas destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa

Incremento salarial

Mejoras al sistema de pensiones

Dirigentes de la CETEG aseguraron que cerca del 80% de las escuelas del estado participan en la movilización.

Foto: Cuartoscuro

Protestas de la CNTE mantienen presión sobre el Gobierno federal

Las movilizaciones en Oaxaca, Chiapas y Guerrero ocurren mientras continúan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno federal sin acuerdos definitivos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha reiterado que mantendrá las protestas y el paro nacional hasta obtener respuestas concretas a sus demandas. Mientras tanto, los bloqueos y manifestaciones continúan generando afectaciones en vialidades, instalaciones estratégicas y servicios públicos en distintas regiones del país, principalmente en la Ciudad de México.

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