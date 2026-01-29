Mañanera cambia de hora para este jueves 29 de enero: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum modifica horario de la Mañanera. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio de horario para su conferencia Mañanera del Pueblo para este jueves 29 de enero en Palacio Nacional. Comenzará a las 9:00 de la mañana.

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional dio a conocer la modificación en el horario de su encuentro con los medios de comunicación.

Reportes indican que el inicio de la conferencia se cambió debido a que la presidenta sostendrá una llamada con Donald Trump, quien recientemente comunicó su interés en intervenir por vía terrestre contra organizaciones criminales mexicanas

Cabe señalar que la tradicional conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum inicia en punto de las 7:30 horas, de lunes a viernes.

Hasta el momento, dentro de la agenda de la presidenta de México no hay otra actividad oficial.

