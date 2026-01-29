Rumbo a 2027, Morena y aliados ratifican alianza nacional

GENERANDO AUDIO...

Morena-PT-PVEM anuncian alianza nacional para 2027. Foto: Cuartoscuro

Los dirigentes nacionales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron la firma de un acuerdo para mantener su alianza nacional con miras a las elecciones intermedias de 2027, al descartar cualquier ruptura interna entre las fuerzas políticas que integran la coalición.

El anuncio se realizó durante un mensaje conjunto a medios, en el que los líderes partidistas no aceptaron preguntas y en el que reiteraron su compromiso de unidad política.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, subrayó que la coalición se mantiene firme de cara al próximo proceso electoral.

“Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo a 2027”. “Reafirmamos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición”.

Por su parte, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, rechazó versiones sobre una posible fractura entre los partidos aliados.

“Quien quiera ver fisuras, quien quiera ver grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita están equivocados”.

Tras los desencuentros surgidos a raíz de la propuesta de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, los dirigentes señalaron que continuarán con el diálogo interno para construir acuerdos.

En ese sentido, la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que su partido mantendrá el respaldo al proyecto político en curso.

“Hemos defendido y seguiremos defendiendo a la presidenta de la República”. “Nuestra disposición permanente, a seguir dialogando, encontrar puntos de coincidencia y construir sobre todo esas soluciones”.

El PT fue más allá y aseguró que su respaldo a la coalición no se limitará a 2027. Alberto Anaya afirmó que su partido continuará apoyando a la llamada Cuarta Transformación incluso hasta el año 2030.