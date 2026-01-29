Día de la Candelaria: ni el Niño Dios salva a la Selección Mexicana

GENERANDO AUDIO...

Cada 2 de febrero, el Día de la Candelaria reúne a cientos de fieles en la calle de Talavera, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde acuden a vestir al Niño Dios.

Este 2026, la tradición se mezcla con el futbol, pues el Mundial 2026 ha llevado a muchos devotos a elegir atuendos inspirados en la Selección Mexicana.

Playera verde, shorts blancos, calcetas y hasta tacos de futbol forman parte del traje mundialista que se ha vuelto uno de los más solicitados previo a la celebración religiosa. Comerciantes aseguran que el fervor futbolero ha impulsado la demanda de estos modelos.

Niño Dios mundialista

Lupita García, encargada de Creaciones Guadalupe, explicó que el traje de futbolista se ha colocado entre los favoritos de este año.

“Definitivamente, es de los atuendos más socorridos este año, todos queremos pasar del quinto partido”. Lupita García, encargada de Creaciones Guadalupe

La comerciante Paola García coincidió en que el gusto por el futbol influye directamente en las ventas.

Además de los tradicionales atuendos que representan oficios y profesiones, este año también se busca protección para los futbolistas que integrarán el combinado nacional.

“Somos un país futbolero, entonces siempre nos va muy bien con este modelo, pero este año que es mundialista, pues todo el mundo quiere vestir a su Niño Dios para encomendar a la selección nacional”. Paola García, comerciante

Devoción y escepticismo entre los aficionados

Aunque la fe está presente, no todos confían en que vestir al Niño Dios de futbolista garantice buenos resultados.

De acuerdo con comerciantes, los niños son quienes más disfrutan estos trajes, mientras que algunos adultos dudan del desempeño del Tri.

“No se trata de encomendarnos a Dios, sino de echarle ganas y que jueguen bien. Si pasamos al tercer partido ya es ganancia”. Bruno Montes, devoto Niño Dios

Tradición que se mantiene en el Día de la Candelaria

Pese a la incredulidad de algunos aficionados, la tradición se mantiene viva. Con o sin futbol, el Día de la Candelaria sigue siendo una fecha clave para los creyentes, quienes además de vestir al Niño Dios, cumplen con la costumbre de compartir tamales tras partir la Rosca de Reyes.

La venta de trajes continuará en los próximos días, mientras los fieles se preparan para una celebración que este año combina fe, tradición y pasión por el futbol.

“Ni al quinto partido vamos a llegar. Ni encomendándonos al Niño Dios.” Luis Barajas, devoto Niño Dios

