México y EE.UU. reactivan diálogo rumbo a la revisión del T-MEC

México y EE.UU. reanudan diálogo por revisión del T-MEC. Foto: Gettyimages

Este miércoles se reanudaron en Washington las conversaciones entre México y Estados Unidos sobre la relación comercial bilateral y la próxima Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro fue encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, con el objetivo de revisar los avances alcanzados y definir los siguientes pasos del proceso de evaluación del acuerdo comercial.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Economía, ambas delegaciones reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron mantener una interlocución intensa para atender las barreras no arancelarias que persisten entre ambos países.

Asimismo, coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas, como parte de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, prevista para este año.

Al término del encuentro, Marcelo Ebrard destacó la relevancia de la reunión y los temas abordados durante la conversación bilateral.

“Casi una hora de tiempo que nos tomó y bueno, hablamos del futuro, de los siguientes pasos para el tratado de libre comercio entre nuestros países, este año se tiene que revisar, como ustedes saben, ya hemos avanzado en muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible”.

El funcionario detalló que durante la reunión se discutieron asuntos relacionados con aranceles, la sección 232, la evolución de la industria automotriz, así como temas vinculados al comercio exterior entre ambos países.

“Estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre los Estados Unidos y México, también hablamos sobre minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministro”.

Ebrard calificó el encuentro como un buen punto de partida para el inicio del año y para el proceso de revisión del acuerdo comercial.