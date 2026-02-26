Sheinbaum anuncia que Coca‑Cola invertirá 6 mil millones de dólares en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Coca-Cola invertirá 6 mil millones de dólares en México, tras reunirse en Palacio Nacional con su director ejecutivo global, Henrique Braun. Además, confirmó que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará este jueves al AIFA y que Guadalajara será la primera ciudad en recibirlo el sábado.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria señaló que se mantiene el modelo económico de la llamada Cuarta Transformación, enfocado en desarrollo con bienestar.

Coca-Cola invertirá 6 mil millones de dólares en México

De acuerdo con el mensaje publicado por Claudia Sheinbaum, el anuncio se dio tras el encuentro con el directivo de Coca-Cola en Palacio Nacional.

La inversión de 6 mil millones de dólares será destinada a operaciones en el país, aunque no se detallaron sectores específicos en el mensaje difundido.

La presidenta destacó que el gobierno mantiene su modelo económico, el cual busca impulsar crecimiento con bienestar social.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande organizada hasta ahora. Tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, con más equipos y partidos que en ediciones anteriores.

El trofeo realizará una gira global con 75 paradas en más de 150 días.

En México visitará 10 ciudades durante 26 días, lo que permitirá que aficionados puedan verlo de cerca. Esta será la primera vez que la copa permanezca tanto tiempo en un país anfitrión.

El trofeo llegará al AIFA y comenzará su recorrido nacional en Guadalajara este sábado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.