Marcha 8M: origen del color morado y su relación con el feminismo

Foto: Cuartoscuro

Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles vestidas de morado . Este color se convirtió en el tono que identifica al movimiento feminista en todo el mundo, pero ¿por qué precisamente el morado o violeta representa esta causa?

El morado se asocia hoy con la lucha por la igualdad de derechos, la denuncia de la violencia de género y la exigencia de justicia. En pancartas, pañuelos, ropa y murales, este color visibiliza un mensaje claro: la demanda de equidad sin importar el género.

Una explicación simbólica

Una de las teorías más difundidas señala que el morado surge de la mezcla del rosa y el azul, colores que tradicionalmente se atribuyen a mujeres y hombres, respectivamente. Bajo esta interpretación, el violeta simboliza la unión y la igualdad entre ambos géneros.

Aunque esta versión es popular, no es la única ni necesariamente la más sólida. Existen otras explicaciones que remiten a hechos históricos que marcaron la lucha femenina.

Foto: Cuartoscuro

El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist

Uno de los episodios más mencionados es el incendio ocurrido el 25 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist Factory, en Nueva York, según National Geographic.

En ese lugar trabajaban principalmente mujeres jóvenes, muchas de ellas migrantes provenientes de Europa del Este e Italia, con edades entre 14 y 23 años. Cumplían jornadas extenuantes de más de 50 horas semanales en condiciones precarias y con salarios bajos.

El día del incendio, las puertas del edificio permanecían cerradas para evitar robos, una práctica común en la época. Cuando el fuego se propagó, decenas de trabajadoras quedaron atrapadas sin posibilidad de escapar. El saldo fue devastador: murieron 146 personas, en su mayoría mujeres.

Con el paso del tiempo, surgió la versión de que el humo que salía del edificio tenía un tono morado debido a los tejidos que se confeccionaban en la fábrica. Aunque este detalle no ha podido comprobarse, el desastre se convirtió en símbolo de la explotación laboral femenina y fortaleció la organización de movimientos obreros y feministas.

Las sufragistas y el significado del morado

Otra referencia histórica apunta a las sufragistas británicas, quienes ya utilizaban el morado desde 1908 como parte de su identidad visual junto con el blanco y el verde.

Entre las figuras clave del movimiento se encuentra Emmeline Pethick-Lawrence, quien explicó el significado de estos colores: el morado representaba la dignidad y la conciencia de libertad; el blanco, la honestidad; y el verde, la esperanza de un nuevo comienzo.

Un símbolo vigente en la Marcha 8M

Más allá de cuál sea su origen exacto, el morado se consolidó como el color que identifica la lucha feminista. Año con año, durante la Marcha 8M, las calles se tiñen de violeta como recordatorio de las mujeres que han enfrentado injusticias y como símbolo de resistencia frente a la violencia de género.

Así, el morado no solo representa una tradición histórica, sino también una causa vigente que continúa reclamando igualdad y respeto.