¿Feliz Día de la Mujer? Por qué no se felicita el 8M

El error más común del 8M.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo (8M) y no es una fecha para felicitar ni celebrar. Este día recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, sus derechos laborales y el fin de la violencia de género. Por eso, activistas y colectivas insisten en que no se trata de una fiesta, sino de una jornada de reflexión y exigencia.

Día Internacional de la Mujer: no es fiesta, es lucha

El origen del 8M está ligado a las manifestaciones de mujeres trabajadoras a inicios del siglo XX, principalmente en Europa y Estados Unidos. Ellas exigían derecho al voto, mejores condiciones laborales e igualdad salarial.

Una de las fechas más recordadas es la de 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York. Las trabajadoras estaban en huelga para exigir una jornada de 10 horas y salario igual al de los hombres. El dueño ordenó cerrar las puertas y quedaron atrapadas.

Ese hecho se convirtió en un símbolo de la lucha feminista y marcó la historia del movimiento.

A más de un siglo, la exigencia sigue vigente. Organismos internacionales advierten que aún existen brechas salariales, violencia y desigualdad en distintos ámbitos. Por eso, el 8 de marzo es un día para cuestionar qué falta para que las mujeres vivan con libertad y seguridad.

¿Qué hacer el 8M en vez de felicitar?

En lugar de decir “felicidades” o regalar flores, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para:

Reflexionar sobre la desigualdad que aún enfrentan muchas mujeres

Informarte sobre el movimiento feminista y su historia

Reconocer el trabajo de activistas y colectivas

Escuchar las demandas actuales por igualdad y justicia

También es importante evitar frases que reduzcan a las mujeres a estereotipos, como llamarlas “el regalo más bello” o limitar sus logros a la maternidad o al hogar.

El 8M no busca celebración, sino memoria, conciencia y acción. La fecha recuerda que la lucha por los derechos de las mujeres sigue activa en todo el mundo.

