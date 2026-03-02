Marcha 8M en CDMX crece 150% su participación en cinco años: así ha aumentado asistencia en los últimos años

GENERANDO AUDIO...

Cada 8 de marzo, la Ciudad de México cambia de ritmo. Las calles del Centro Histórico se llenan de consignas, memoria, exigencias y tensión. Los pañuelos morados, las pintas y consignas, los operativos policiales y los dispositivos de contención, le dan vida a la marcha del Día Internacional de la Mujer.

La participación en la marcha del 8M ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Entre 2020 y 2025, la asistencia pasó de 80 mil personas a más de 200 mil, la mayoría mujeres, lo que representa un incremento del 150%.

En 2020, de acuerdo con datos oficiales, cerca de 80 mil personas salieron a las calles; sin embargo, en 2021 la asistencia descendió a 20 mil manifestantes, en un contexto marcado por restricciones sanitarias y mayores medidas de seguridad. Para 2022, la cifra volvió a aumentar con 75 mil participantes, seguida de 90 mil asistentes en 2023.

El salto más significativo ocurrió en 2024, cuando participaron más de 180 mil mujeres, número que volvió a romper récord en 2025, con más de 200 mil asistentes, confirmando el crecimiento del movimiento y la consolidación del 8M como una protesta masiva y permanente en la capital del país.

La Marcha 8M del 2020

El 8 de marzo de 2020 reunió a cerca de 80 mil personas, principalmente mujeres, que partieron del Monumento de la Revolución rumbo al Zócalo capitalino. La movilización transcurrió mayormente en paz, aunque episodios de violencia marcaron la jornada.

Algunos grupos con el rostro cubierto utilizaron pistolas de agua cargadas con gasolina y artefactos explosivos caseros para provocar incendios en distintos puntos del recorrido, incluida la puerta Mariana de Palacio Nacional.

El saldo fue de 52 atenciones médicas por lesiones menores y 13 traslados hospitalarios, entre civiles y policías, todos fuera de peligro.

El despliegue del grupo Atenea fue de 2 mil 760 mujeres policías equipadas únicamente con protección personal, quienes utilizaron extintores para apagar incendios y contener situaciones de riesgo.

Por la noche, seis personas fueron detenidas tras agredir a manifestantes cerca de la Catedral Metropolitana, mientras brigadas de limpieza iniciaron el retiro de pintas y daños al mobiliario urbano.

La Marcha 8M del 2021

Un año después, el contexto cambió. La presencia de vallas metálicas frente a Palacio Nacional y edificios históricos se convirtió en uno de los símbolos más visibles del 8M.

La jornada dejó 62 policías lesionadas y 19 civiles heridos, con 10 traslados hospitalarios por policontusiones. Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, grupos reducidos lanzaron petardos y bombas molotov contra elementos policiales.

Las autoridades sostuvieron que sin las vallas los grupos violentos habrían intentado ingresar al recinto presidencial. Policías y militares resguardaron la zona sin portar armas de fuego, únicamente equipo de protección.

Ese año también se implementaron medidas tecnológicas inéditas: desde la azotea de Palacio Nacional se utilizaron dispositivos inhibidores para evitar sobrevuelos de drones, considerados un riesgo para un área catalogada como de seguridad nacional.

La Marcha 8M del 2022

Para 2022, la movilización reunió a 75 mil participantes que avanzaron del Ángel de la Independencia al Zócalo. Autoridades aseguraron 293 objetos potencialmente peligrosos, entre ellos bengalas, martillos, tubos metálicos, herramientas, pintura en aerosol e incluso un litro de gasolina.

La detección anticipada de grupos que buscaban generar violencia permitió que contingentes de mujeres formaran cordones de protección para evitar infiltraciones.

Aunque la mayor parte de la marcha se desarrolló en calma, un grupo reducido provocó disturbios y rompió vidrios con artefactos explosivos. El ERUM brindó atención médica a más de 40 personas, principalmente por deshidratación y golpes de calor, además de trasladar a ocho lesionadas —dos manifestantes y seis policías— a hospitales.

Las autoridades negaron categóricamente el uso de gases químicos durante la movilización, aunque organizaciones civiles expresaron lo contrario.

La Marcha 8M del 2023

La asistencia aumentó a 90 mil participantes, quienes partieron desde distintos puntos de Paseo de la Reforma y el Monumento de la Revolución hacia el Zócalo.

El operativo nuevamente incluyó el aseguramiento de objetos como martillos, mazos, bates, cadenas metálicas y recipientes con líquidos inflamables. A pesar de disturbios ocasionados por grupos minoritarios, la movilización se desarrolló mayormente en calma.

El ERUM atendió a 37 personas, en su mayoría por insolación, golpes y torceduras. Tres civiles y una policía fueron trasladadas a hospitales por lesiones no graves.

La Marcha 8M del 2024

El 8M de 2024 marcó un salto histórico, ya que más de 180 mil mujeres participaron en actividades que se extendieron de las 12:00 a las 21:30 horas.

El operativo interinstitucional aseguró objetos como machetes, cinceles, tubos y recipientes inflamables portados por un pequeño grupo con el rostro cubierto. Aunque hubo disturbios menores, la mayoría de las actividades concluyeron pacíficamente.

El ERUM brindó atención a 164 personas, entre civiles y policías, principalmente por insolación. Siete personas fueron trasladadas a hospitales por diversas causas médicas.

La jornada estuvo marcada por un hecho lamentable: una mujer de 33 años que participaba en la marcha se desvaneció en avenida 5 de Mayo. Tras maniobras de reanimación y traslado hospitalario, fue diagnosticada sin signos vitales debido a un paro cardiorrespiratorio.

La Marcha 8M del 2025

Para 2025, el crecimiento fue contundente, porque, de acuerdo con reportes oficiales, más de 200 mil mujeres participaron en la marcha, la cifra más alta.

La movilización inició al mediodía en el Ángel de la Independencia y concluyó a las 20:30 horas en el Zócalo con saldo blanco.

El operativo cambió de enfoque, ya que solo 800 mujeres policías realizaron acompañamiento a distancia, equipadas con casco, escudo y extintores con polvo químico seco no tóxico, supervisados previamente por la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

El Grupo de Diálogo y Convivencia acompañó permanentemente la protesta para evitar confrontaciones. El ERUM atendió a 73 personas, principalmente por incidentes menores, sin necesidad de traslados hospitalarios.

