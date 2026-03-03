Feministas encabezan protestas rumbo al 8M en CDMX este martes 3 de marzo
Este martes 3 de marzo se registrarán 21 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), de las que destacan concentraciones relacionadas al 8M de este 2026.
De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; tres agendas ciudadanas; tres rodadas ciclistas, así como seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 3 de marzo, se destaca una marcha de sindicalizados del Colegio de Bachilleres en CDMX, entre otras protestas relacionadas al 8M, el Día Internacional de la Mujer de este 2026.
Protestas en CDMX este 3 de marzo del 2026
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación “Periférico” del Tren Ligero, Calzada México-Xochimilco y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan
- Destino: Dirección General del Colegio de Bachilleres, Periférico Sur No. 6677, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco
- Demanda: Exigen aumento salarial del 30% y homologación de salarios con trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios
- Aforo: 250
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
- Hora: 10:00
- Lugar 1: Alcaldía Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo No. 1, colonia Villa Coyoacán
- Lugar 2: Alcaldía Azcapotzalco, Castilla Oriente y Av. Azcapotzalco, colonia Centro
- Demanda: Jornadas de Asesoría para Mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer
- Aforo: 60
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Demanda: Evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público
- Aforo: 20
Colectiva “Hilos”
- Hora: 14:00
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán
- Demanda: Acción artística “Sangre de mi Sangre” en el marco del Día Internacional de la Mujer
- Observaciones: No se descarta brigadeo informativo
- Aforo: 50
Otras protestas en CDMX este 3 de marzo del 2026
Colectiva “Rosas Rojas”
- Hora: 13:00
- Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan
- Demanda: Jornada estudiantil 8M rumbo al Día Internacional de la Mujer
- Aforo: 60
Politécnicos Comunistas Revolucionarios
- Hora: 14:00
- Lugar: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” IPN, Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero
- Demanda: Jornada antiimperialista con temas sobre violencia hacia la mujer y jornada laboral de 40 horas
- Aforo: 50
Sección 9 Democrática de la CNTE
- Hora: 20:00
- Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Reunión rumbo al paro de 72 horas contra la represión económica
- Aforo: 100
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
- Hora: 10:00
- Lugar 1: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Av. Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo
- Hora: 11:00
- Lugar 2: Comisión Nacional del Agua, Av. Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo
- Demanda: Incumplimientos en concesiones de pozos de agua en Guerrero
- Aforo: 40
Grupo Porril “3 de Marzo” del CCH Vallejo
- Hora: Durante el día
- Lugar: CCH Vallejo, Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, alcaldía Gustavo A. Madero
- Demanda: Celebración de aniversario de su organización
- Observaciones: Posible traslado posterior y alteraciones al orden
- Aforo: 80
Citas Agendadas
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, alcaldía Benito Juárez
- Demanda: Recolección de firmas para remoción de integrantes del Comité Central del SME
- Aforo: 50
Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico
- Demanda: Solicitan apoyos económicos y adquisición de predio para albergue
- Aforo: 1
Núcleo Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”
Hora: 13:00
Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
Demanda: Exigen derecho a vivienda social digna
Aforo: 20
Rodadas Ciclistas
Ohtlichiqxs
- Hora: 19:45
- Lugar: Kiosco Alameda Central
- Destino: Parque Boulevard de la Luz, Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México
- Aforo: 30
Hermandad Ciclista
- Hora: 21:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Destino: Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera
- Aforo: 200
Rene Bikers
- Hora: 21:00
- Lugar: Sakate Park, Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia San Rafael
- Destino: Museo Pedro Infante, alcaldía Cuajimalpa
- Aforo: 20
Se recomienda a las personas prevenir sus traslados y tomar rutas alternas por las protestas y concentraciones en CDMX de este 3 de marzo del 2026.
