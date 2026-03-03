Feministas encabezan protestas rumbo al 8M en CDMX este martes 3 de marzo

| Uno TV | CDMX

Se recomienda tomar rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 3 de marzo se registrarán 21 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), de las que destacan concentraciones relacionadas al 8M de este 2026.

De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; tres agendas ciudadanas; tres rodadas ciclistas, así como seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 3 de marzo, se destaca una marcha de sindicalizados del Colegio de Bachilleres en CDMX, entre otras protestas relacionadas al 8M, el Día Internacional de la Mujer de este 2026.

Protestas en CDMX este 3 de marzo del 2026

Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres

Hora: 10:00

Lugar: Estación “Periférico” del Tren Ligero, Calzada México-Xochimilco y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan

Destino: Dirección General del Colegio de Bachilleres, Periférico Sur No. 6677, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco

Demanda: Exigen aumento salarial del 30% y homologación de salarios con trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios

Aforo: 250

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Hora: 10:00

Lugar 1: Alcaldía Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo No. 1, colonia Villa Coyoacán

Lugar 2: Alcaldía Azcapotzalco, Castilla Oriente y Av. Azcapotzalco, colonia Centro

Demanda: Jornadas de Asesoría para Mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer

Aforo: 60

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Demanda: Evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público

Aforo: 20

Colectiva “Hilos”

Hora: 14:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán

Demanda: Acción artística “Sangre de mi Sangre” en el marco del Día Internacional de la Mujer

Observaciones: No se descarta brigadeo informativo

Aforo: 50

Otras protestas en CDMX este 3 de marzo del 2026

Colectiva “Rosas Rojas”

Hora: 13:00

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan

Demanda: Jornada estudiantil 8M rumbo al Día Internacional de la Mujer

Aforo: 60

Politécnicos Comunistas Revolucionarios

Hora: 14:00

Lugar: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” IPN, Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero

Demanda: Jornada antiimperialista con temas sobre violencia hacia la mujer y jornada laboral de 40 horas

Aforo: 50

Sección 9 Democrática de la CNTE

Hora: 20:00

Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Reunión rumbo al paro de 72 horas contra la represión económica

Aforo: 100

Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas

Hora: 10:00

Lugar 1: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Av. Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo

Hora: 11:00

Lugar 2: Comisión Nacional del Agua, Av. Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo

Demanda: Incumplimientos en concesiones de pozos de agua en Guerrero

Aforo: 40

Grupo Porril “3 de Marzo” del CCH Vallejo

Hora: Durante el día

Lugar: CCH Vallejo, Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, alcaldía Gustavo A. Madero

Demanda: Celebración de aniversario de su organización

Observaciones: Posible traslado posterior y alteraciones al orden

Aforo: 80

Citas Agendadas

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, alcaldía Benito Juárez

Demanda: Recolección de firmas para remoción de integrantes del Comité Central del SME

Aforo: 50

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico

Demanda: Solicitan apoyos económicos y adquisición de predio para albergue

Aforo: 1

Núcleo Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Demanda: Exigen derecho a vivienda social digna

Aforo: 20

Rodadas Ciclistas

Ohtlichiqxs

Hora: 19:45

Lugar: Kiosco Alameda Central

Destino: Parque Boulevard de la Luz, Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México

Aforo: 30

Hermandad Ciclista

Hora: 21:00

Lugar: Zócalo capitalino

Destino: Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera

Aforo: 200

Rene Bikers

Hora: 21:00

Lugar: Sakate Park, Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia San Rafael

Destino: Museo Pedro Infante, alcaldía Cuajimalpa

Aforo: 20

Se recomienda a las personas prevenir sus traslados y tomar rutas alternas por las protestas y concentraciones en CDMX de este 3 de marzo del 2026.

