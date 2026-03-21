México envía barcos con casi 30 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

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Foto: Reuters

Dos barcos partieron este 21 de marzo desde Isla Mujeres, México, rumbo a Cuba con ayuda humanitaria, mientras un tercer barco zarpó desde Yucatán con casi 30 toneladas de suministros, como parte del convoy internacional “Nuestra América” que busca aliviar la crisis económica en Cuba.

La flotilla mexicana se integra a un esfuerzo internacional que prevé llegar a La Habana la próxima semana. El objetivo es apoyar a la población ante el impacto del bloqueo petrolero de Estados Unidos y las dificultades económicas que enfrenta la isla.

Convoy “Nuestra América” envía ayuda humanitaria a Cuba

La iniciativa forma parte del convoy internacional Nuestra América, un movimiento que agrupa organizaciones civiles y voluntarios para enviar medicamentos, alimentos y suministros básicos a Cuba.

Este esfuerzo busca concentrar la ayuda en la capital cubana, en una acción coordinada entre distintos países y actores sociales.

Barco GRANMA II transporta casi 30 toneladas de suministros

El primer barco, GRANMA II, salió desde Progreso, Yucatán, cargando la mayor parte de la ayuda recolectada. En total, transporta cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo productos esenciales para la población.

“Desde aquí, estamos enviando medicamentos, alimentos, pañales, baterías, todo lo que pueda ser necesario en situaciones de emergencia”, explicó un activista involucrado en la operación.

Isla Mujeres despide veleros rumbo a Cuba

Los otros dos veleros partieron desde Isla Mujeres, en un ambiente de solidaridad. Voluntarios se despidieron entre abrazos mientras ondeaban banderas de México y Cuba en los mástiles.

La salida de estas embarcaciones representa un gesto simbólico y práctico de apoyo ante la crisis en Cuba, en medio de un contexto económico complejo.

Ayuda internacional busca llegar a La Habana

El convoy tiene previsto arribar a La Habana en los próximos días, donde se distribuirá la ayuda humanitaria enviada desde México y otros países.

Este esfuerzo refleja la movilización internacional para atender las necesidades urgentes en la isla, en medio de tensiones económicas y restricciones externas.