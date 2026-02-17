Marx Arriaga niega estar atrincherado: “Cumplo mis funciones”

GENERANDO AUDIO...

Marx Arriaga negó estar atrincherado en la SEP. FOTO: Cuartoscuro

El exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, aseguró que no está “atrincherado” en su oficina y que continúa en funciones dentro de la Secretaría de Educación Pública. La declaración se dio este 16 de febrero, en medio de versiones sobre un presunto desalojo.

Arriaga afirmó que permanece en su espacio de trabajo debido a la carga laboral y que no dejará el cargo hasta recibir un oficio formal de destitución por parte de la autoridad educativa.

El funcionario explicó que sigue desempeñando sus atribuciones porque, hasta ahora, no ha recibido ningún documento oficial que dé por terminada su comisión.

“No, no estoy atrincherado. Estoy cumpliendo mis funciones porque no me han entregado un oficio”, declaró. Agregó que incluso continúa realizando actividades como la organización de comités y otras tareas administrativas propias de su encargo.

Arriaga también sostuvo que no se retirará hasta que exista un documento formal que indique el fin de su encargo. “Que entreguen el oficio donde se termina la comisión que tengo y se acabó”, expresó.

Postura ante posible destitución en la Secretaría de Educación Pública

Durante su mensaje, el exdirector general insistió en que firmó un contrato donde se establecen claramente sus atribuciones como director, por lo que continuará cumpliéndolas mientras no haya una notificación oficial.

“A mí no me van a cargar muertos, es decir, no me van a decir que no cumplí mis atribuciones”, declaró.

Añadió que incluso ha tenido que comer dentro de la oficina debido a la carga de trabajo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la emisión de un oficio de destitución. Arriaga reiteró que seguirá en la SEP hasta recibir una notificación formal.

La situación ocurre en medio de versiones sobre un posible desalojo, aunque el propio funcionario negó estar atrincherado y afirmó que continúa trabajando con normalidad.

