Salud afirma: repunte de sarampión es global, no de un país o gobierno

La Secretaría de Salud aclaró que el incremento de casos de sarampión no es responsabilidad de un país ni de un periodo específico de Gobierno. La dependencia respondió así a versiones difundidas en un programa de noticias donde se afirmó que la mayoría de los niños fallecidos por esta enfermedad nacieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En una tarjeta informativa emitida el 16 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, el Gobierno federal explicó que el repunte de brotes de sarampión es parte de una problemática global vinculada principalmente a las interrupciones en los sistemas de salud provocadas por la pandemia de COVID-19.

La dependencia señaló que el aumento de casos no obedece a decisiones aisladas de un país o de un Gobierno en particular. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el repunte internacional se relaciona con:

Suspensión o retraso de campañas de vacunación durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Debilitamiento de los sistemas de inmunización, incluso en países con infraestructura sólida.

En este contexto, la autoridad sanitaria subrayó que México no enfrenta una crisis sanitaria generalizada por sarampión, sino que forma parte de un escenario internacional donde varios países han registrado incrementos en los casos por factores globales.

La Secretaría de Salud recordó que el primer caso importado en el país se detectó el 14 de febrero de 2025. A partir de ese momento, el Gobierno de México implementó protocolos para la contención de brotes, establecidos por organismos internacionales como la OPS/OMS, en coordinación con autoridades estatales.

Además, el 11 de febrero pasado se presentó la Estrategia Nacional de atención al sarampión, que contempla acciones de refuerzo en las 32 entidades federativas para contener el brote.

La dependencia hizo un llamado a la población a completar y reforzar sus esquemas de vacunación, especialmente en:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años sin ninguna dosis o que requieran refuerzo.

Personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal o con esquemas incompletos.

Para ubicar los más de 21 mil puntos de vacunación en el país, está disponible la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx.

Las autoridades reiteraron que las acciones de vigilancia y contención continúan en coordinación con instancias nacionales e internacionales.

