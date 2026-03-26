Más de 850 mil jóvenes participan en la Jornada Nacional de Cascaritas

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Foto: IMJUVE

Miles de jóvenes en todo el país salieron a las calles, parques, canchas y escuelas para participar en la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas, una iniciativa que forma parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026, donde el futbol se convirtió en una herramienta de convivencia, comunidad y apropiación del espacio público.

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Más de 850 mil jóvenes participaron en esta jornada nacional, en la que se realizaron más de 12 mil 600 actividades en mil 499 municipios de las 32 entidades del país. Plazas, jardines, canchas deportivas y patios escolares se transformaron en espacios de encuentro donde el balón fue el punto de unión entre comunidades.

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Desde temprano, en colonias y barrios de todo México, jóvenes organizaron partidos improvisados, retos de dominadas y torneos comunitarios. En muchos casos no fue necesaria infraestructura formal: bastó un balón, un espacio libre y la iniciativa de las juventudes para activar sus comunidades y generar convivencia.

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Estados como Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz destacaron por la gran participación, con torneos organizados por jóvenes, equipos formados entre vecinos y actividades que se extendieron durante horas en un ambiente de fiesta comunitaria.

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Mundial Social 2026: deporte, comunidad y juventud

El arranque oficial de la jornada se dio durante la conferencia matutina del Gobierno de México, donde la presidenta

Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida y se enlazó con distintos puntos del país, incluyendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para mostrar la participación simultánea de jóvenes en todo el territorio.

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Esta jornada forma parte de la Estrategia Nacional “Jóvenes Transformando México”, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), donde las juventudes son protagonistas de actividades deportivas, culturales y comunitarias rumbo al Mundial Social.

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Para llevar a cabo esta jornada nacional se sumaron diversas instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, institutos de juventud estatales y municipales, así como Escuelas Normales en todo el país.

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Torneos de cascaritas y “Futbol sin correr”

Como parte de estas actividades también se inauguró el Torneo Nacional de Cascaritas y Dominadas, en el que participan 700 mil jóvenes organizados en 95 mil equipos en las 32 entidades del país.

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Además, se presentó el torneo del IMSS “Futbol sin correr”, dirigido a adultos mayores, donde participan más de 2 mil 300 personas de entre 50 y 69 años, organizadas en 313 equipos en todo México.

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El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que este torneo busca promover la actividad física y la convivencia entre adultos mayores, demostrando que el futbol puede practicarse a cualquier edad.

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Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, informó que entre la Copa Escolar y la Copa Conade ya participan más de un millón de niñas y niños en torneos deportivos como parte del Mundial Social.

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Canchas rehabilitadas y actividades rumbo al Mundial

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ya se tienen listas 200 de las 300 canchas rehabilitadas como parte del programa del Mundial Social, además de festivales futboleros y exposiciones relacionadas con la historia del futbol en la capital.

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Como parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026, el próximo 22 de abril de 2026 se realizará la Jornada Nacional de Murales Mundialeros, donde jóvenes podrán participar pintando murales en sus comunidades para llenar de color, identidad y arte los espacios públicos del país.

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Con estas actividades, el Mundial Social busca que el futbol no sólo se viva en los estadios, sino en las calles, barrios y comunidades, convirtiéndose en un movimiento social donde millones de mexicanos participan jugando, pintando, organizando torneos y recuperando espacios públicos a través del deporte.

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