Abren registro de Alimentación para el Bienestar 2026; ve fechas clave

GENERANDO AUDIO...

El programa funciona para Mujeres de 50 a 64 años. Foto: Gobierno Edomex

La Secretaría de Bienestar del Estado de México abrió el registro de Alimentación para el Bienestar, programa que entrega canastas básicas a mujeres de 50 a 64 años que viven en la entidad. El prerregistro en línea estará disponible hasta el 10 de abril, y después continuará la fase presencial para entrega de documentos.

Fechas del registro de Alimentación para el Bienestar

El proceso para ingresar al programa se realizará en varias etapas, por lo que es importante que las interesadas estén atentas a cada fecha.

Éstas son las fechas clave del nuevo ingreso:

Prerregistro en línea: del 25 de marzo al 10 de abril

del Publicación de folios: del 20 de abril al 8 de mayo

del Entrega de documentos: del 20 de abril al 8 de mayo

del Publicación de resultados: del 18 al 22 de mayo

Tras completar el registro en línea, las solicitantes deberán esperar la publicación de folios que cumplan con los criterios establecidos. Posteriormente, deberán acudir a entregar documentos en la etapa presencial.

¿Cómo hacer el registro?

Las mujeres interesadas en obtener la canasta alimentaria deben realizar su registro en línea a través del portal oficial del programa. El registro se hace en el sitio: https://bienestar.edomex.gob.mx/

Para completar el trámite, se debe:

Ingresar al portal oficial

Elegir la opción “Nuevo Ingreso”

Dar clic en “Iniciar”

Escribir la CURP

Llenar el formulario con datos personales

Se recomienda hacer el trámite lo antes posible para evitar saturación del sistema.

Requisitos para solicitar la Canasta Básica

El programa está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana

Vivir en el Estado de México

Tener entre 50 y 64 años

Presentar condición de pobreza o carencia alimentaria

También deberán presentar estos documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP impresa o biométrica

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

El programa contempla atención en los 125 municipios del Estado de México, conforme a la normativa estatal en materia de bienestar social.

¿Qué apoyos incluye Alimentación para el Bienestar?

Además de la Canasta Básica, el apoyo incluye servicios como:

Asesoría psicológica

Asesoría jurídica

Asesoría nutricional

Trabajo social

Atención gerontológica

Fisioterapia

Medicina general

Ambos tipos de apoyo quedan sujetos a disponibilidad.

La Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados finales entre el 18 y el 22 de mayo, cuando se confirme qué mujeres fueron aceptadas en el programa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.