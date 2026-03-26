Detienen a cinco por operar call center de fraude en Guadalajara

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Detenidos se hacían pasar por empleados de bancos. Foto: Fiscalía Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este jueves la detención de cinco personas tras el aseguramiento de un inmueble que operaba como presunto call center dedicado a fraudes en Guadalajara.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la calle José María Verea, en el barrio de San Andrés, luego de una denuncia anónima que alertó sobre actividades ilícitas en el lugar.

Cateo revela operación de fraude en Guadalajara

De acuerdo con la autoridad, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales obtuvieron una orden de cateo y, al ingresar al inmueble, localizaron un espacio acondicionado con cubículos improvisados.

En estos módulos, con aislamiento de espuma acústica, presuntamente se realizaban llamadas en las que los operadores suplantaban a instituciones bancarias para engañar a víctimas y obtener información o recursos.

Intentaron sobornar a agentes durante el operativo

La Fiscalía detalló que, durante la intervención, los cinco detenidos habrían intentado sobornar a los elementos ministeriales, al ofrecer dinero en efectivo y vehículos para que desistieran de la investigación.

Por este hecho, los implicados son investigados inicialmente por el delito de cohecho, además de otros que pudieran derivarse conforme avancen las indagatorias.

Entre los detenidos se encuentran tres hermanos, Bryan Michel “N”, Hugo Israel “N” y Denise Alejandra “N”, uno de ellos señalado como posible responsable de la operación del call center. También fueron asegurados dos adolescentes, quienes serán procesados conforme a la legislación aplicable para menores.

Aseguran celulares, chips y listas de posibles víctimas

Durante el cateo, las autoridades decomisaron diversos indicios que apuntan a la operación del esquema de fraude.

Entre los objetos asegurados destacan:

Celulares y chips telefónicos

telefónicos Auriculares con micrófono

Identificaciones oficiales y documentos vehiculares

vehiculares Una terminal para cobros electrónicos

Módems y libretas con nombres y números telefónicos

Estos elementos serán integrados a la carpeta de investigación para determinar el alcance de las operaciones.

Fiscalía pide denunciar posibles fraudes

La Fiscalía del Estado de Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de este tipo de fraudes a presentar su denuncia, con el objetivo de fortalecer las investigaciones.

Además, indicó que ya se ha contactado a algunas posibles víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y deslindar responsabilidades.

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