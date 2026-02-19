Menos horas, mismos días: así operaría la nueva jornada laboral

GENERANDO AUDIO...

La reducción de la jornada laboral en México mantiene un elemento clave sin cambios: los días trabajados por semana. El proyecto para establecer un límite de 40 horas semanales no modifica el Artículo 69, por lo que se conservaría el esquema de hasta seis días de trabajo por uno de descanso.

La propuesta ha generado polémica por su implementación y el alcance real de los cambios. Mientras el Gobierno federal y legisladores impulsan la transición gradual hacia las 40 horas, empresarios, colectivos y sindicatos han confrontado posturas sobre los tiempos de aplicación, el manejo de las horas extra y el impacto operativo en las empresas.

¿Por qué se mantienen seis días laborales con la jornada de 40 horas?

El proyecto de reducción de la jornada laboral no contempla modificar el Artículo 69, lo que implica que se mantendrá el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

En otras palabras, la reforma impacta el número de horas trabajadas por semana, pero no el número máximo de días laborales permitidos.

Uno de los reclamos laborales es que la ley no garantice dos días de descanso a la semana. Esto permite que el patrón decida cómo distribuir las 40 horas semanales, sin estar obligado a otorgar dos días libres.

¿Cómo será la reducción gradual de 48 a 40 horas?

La disminución no será inmediata. El calendario propuesto establece una transición progresiva:

2027: de 48 a 46 horas semanales

de 48 a 46 horas semanales 2028: 44 horas

44 horas 2029: 42 horas

42 horas 2030: 40 horas

El proceso iniciará el 1 de enero de cada año, hasta completar la meta constitucional de 40 horas semanales.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé que la reforma entre en vigor de manera oficial el 1 de mayo de 2026, fecha simbólica por el Día del Trabajo.

¿Qué pasará con el salario y las horas extra?

Uno de los puntos centrales es el salario protegido: la ley prohibirá reducir el sueldo de los trabajadores como consecuencia de la disminución de horas.

En cuanto a las horas extra, actualmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que no deben exceder tres horas diarias ni tres veces por semana (máximo nueve horas semanales). Con la reforma, el límite pasaría a 12 horas por semana, distribuidas hasta en cuatro días, con un máximo de cuatro horas diarias.

También se contempla un control estricto, ya que los empleadores deberán implementar un registro electrónico de horas laboradas.

¿En qué etapa está el proceso legislativo de la reforma por las 40 horas?

Aunque aún no se publica la minuta de leyes secundarias, el dictamen se discutirá en comisiones el próximo lunes 23 de febrero y, según lo adelantado, no tendría modificaciones.

Posteriormente seguirá su trámite en la Cámara de Diputados; de aprobarse, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, la reducción de la jornada laboral a 40 horas avanzaría hacia su consolidación, manteniendo los seis días laborales pero con menos horas trabajadas cada semana.

