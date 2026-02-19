Ante casos de sarampión, INE retoma cubrebocas y aplica 300 vacunas

GENERANDO AUDIO...

INE implementa medidas contra sarampión. Foto: Uno TV

Tras la confirmación de un caso de sarampión, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una jornada de vacunación en su sede central y reactivó medidas sanitarias preventivas, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas en espacios comunes.

La campaña comenzó este jueves y contempla la aplicación de 300 dosis contra el sarampión, además de vacunas contra la influenza, como parte de una estrategia para contener posibles contagios entre el personal.

Jornada de vacunación en la explanada principal

La aplicación de las vacunas se realiza en la explanada principal del INE, donde personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) instaló módulos de atención para inmunizar a trabajadores.

Empleados del organismo destacaron la importancia de aprovechar la disponibilidad de ambas vacunas. Algunos señalaron que decidieron aplicarse tanto la dosis contra el sarampión como la de influenza para reforzar su protección.

Refuerzan medidas sanitarias

Además de la jornada de vacunación, el INE implementó medidas adicionales de prevención, entre ellas:

Trabajo desde casa para la mayoría del personal

para la mayoría del personal Uso obligatorio de cubrebocas en áreas comunes

en áreas comunes Aplicación constante de gel antibacterial

Recomendación de evitar aglomeraciones

Trabajadores del instituto indicaron que para ingresar a las instalaciones se les solicitó portar cubrebocas y utilizar gel antibacterial como parte de los protocolos establecidos.

Buscan evitar más contagios

Personal del organismo consideró que las acciones adoptadas han sido oportunas y adecuadas frente al riesgo sanitario. Subrayaron que la rápida respuesta institucional permite reducir la probabilidad de nuevos contagios y mantener en operación las actividades del instituto.

La jornada de vacunación se extenderá hasta el próximo lunes, mientras continúan las medidas preventivas en la sede central.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.