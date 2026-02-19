Diputados del PAN presentan nueva denuncia ante FGR por posibles delitos revelados en el libro de Julio Scherer

GENERANDO AUDIO...

Diputados del PAN presentaron una nueva denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos revelados en el libro del periodista Julio Scherer. La acción fue anunciada este 19 de febrero, según un comunicado oficial del grupo parlamentario.

Los legisladores Federico Döring y Diego Barroso pidieron que la investigación sea independiente y que se cite a comparecer a exfuncionarios y actores políticos mencionados en la publicación.

Denuncia del PAN ante la FGR por libro de Scherer

Federico Döring y Diego Barroso informaron que la denuncia incorpora hechos que podrían configurar delitos como:

Asociación delictuosa

Ejercicio ilícito del servicio público

Abuso de autoridad

Tráfico de influencias

Cohecho

Peculado

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Posibles ilícitos electorales por financiamiento ilegal

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República y, de acuerdo con el PAN, busca esclarecer si existen responsabilidades penales derivadas de lo señalado en el libro.

Los diputados señalaron que las comparecencias permitirían aclarar posibles responsabilidades individuales y determinar si hubo redes de protección institucional.

Exfuncionarios y actores políticos citados

Entre las personas mencionadas en la denuncia se encuentran:

María Elena Álvarez-Buylla, ex titular del Conacyt

Alejandro Gertz Manero, ex titular de la FGR

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte

Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud

Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública

Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial

Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Mario Delgado, actual titular de la SEP

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz

Hasta el momento, la FGR no ha informado si abrirá una carpeta de investigación formal.

El PAN reiteró que su objetivo es que se revisen los hechos señalados en el libro y que se deslinden responsabilidades conforme a la ley.

