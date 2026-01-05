GENERANDO AUDIO...

Juan Ramón de la Fuente en la REC y su crítica a la ONU. Especial

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, llamó a ejercer una política exterior audaz y cautelosa frente a las nuevas multipolaridades, durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2026, realizada este 5 de enero de 2026. En su regreso a la Cancillería, el funcionario señaló la necesidad de identificar y poner en práctica una diplomacia que refuerce el respeto irrestricto a la soberanía nacional.

Durante su mensaje, Juan Ramón de la Fuente afirmó que las nuevas dinámicas internacionales exigen una política exterior distinta en algunos aspectos, capaz de anticipar las demandas internacionales del futuro mediato e inmediato. Indicó que esta estrategia debe favorecer, ante todo, la defensa de la soberanía y el interés nacional.

El canciller subrayó que el contexto global actual obliga a replantear enfoques tradicionales de la diplomacia, en un escenario caracterizado por cambios en el equilibrio internacional y por retos que impactan de manera directa a los Estados.

Rechazo de México a la incursión militar en Venezuela

En el mismo foro, Juan Ramón de la Fuente reconoció que el mundo atraviesa uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos. En referencia a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, reiteró la condena de México al uso unilateral de la fuerza y a la agresión contra la integridad territorial de los Estados.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica, se ha visto seriamente trastocado tanto en la región como en otras partes del mundo. Indicó que el uso de la fuerza ha puesto en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

De la Fuente remarcó que la posición de México se mantiene firme en favor del respeto al derecho internacional y de la solución pacífica de las controversias, especialmente ante hechos que afectan la estabilidad regional.

Crítica al papel de la ONU y del Consejo de Seguridad

El canciller también se refirió al desempeño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Consejo de Seguridad, a los que llamó a atender el conflicto. Señaló que, si bien la ONU sigue siendo la principal estructura multilateral disponible, actualmente se ha mostrado ineficiente para contener los abusos de las hegemonías.

Durante su intervención, Juan Ramón de la Fuente afirmó que la comunidad internacional no ha logrado conformar un frente común en defensa del Estado de derecho. Añadió que, en lugar de proyectar solidaridad, hoy se percibe mayor desconfianza entre los países.

Asimismo, indicó que mientras aumentan las sanciones contra la Corte Penal Internacional, su capacidad de acción para la rendición de cuentas se ha visto reducida, lo que debilita los mecanismos multilaterales de justicia.

México privilegiará el diálogo y la negociación

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente afirmó que México continuará privilegiando el diálogo y la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver las diferencias entre los Estados. Reiteró que la política exterior mexicana se conducirá conforme a los principios de respeto a la soberanía, solución pacífica de controversias y apego al derecho internacional.

El mensaje del canciller se dio en el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2026, donde delineó las prioridades de la política exterior mexicana ante un entorno internacional marcado por la multipolaridad y los conflictos recientes.

