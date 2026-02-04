México y Estados Unidos amarran plan para suministro de minerales críticos

GENERANDO AUDIO...

México y Estados Unidos acordaron un plan sobre minerales críticos, el cual asegurará el suministro bilateral, principalmente para la industria tecnológica, afirmó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que el objetivo central del acuerdo es asegurar el abasto de minerales considerados esenciales para ambas economías, en un contexto de alta integración productiva entre los dos países.

“¿Cuál es el objetivo? Asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria, y como estamos muy integrados con Estados Unidos, pues tenemos que apoyarnos mutuamente ¿qué minerales? Hay una lista de 60”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Sobre la inclusión del litio dentro del acuerdo, el secretario de Economía precisó que aún no se tiene certeza de su incorporación específica dentro del listado final.

Ebrard Casaubón destacó que México tendrá ventajas.

“Hoy por hoy nosotros producimos algunos, pero la mayoría no, ¿cuál es la ventaja de México?, es tener un acceso al circuito donde está Estados Unidos y otros países del mundo que sí los tienen”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El plan de acción será operado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), organismo dependiente de la Secretaría de Economía, que se encargará de instalar mesas de trabajo técnicas para la detección, ordenamiento y desarrollo para compartirlos con sus homólogos en la Unión Americana.

“Ya en la operacional, la Secretaría de economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas, entonces se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo común… cada quien, respetando sus normas legales, porque son diferentes las nuestras a las de ellos y respetando la soberanía del otro”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El anuncio fue realizado tras la participación del titular de Economía en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

