México y EE. UU. abren diálogo sobre minerales críticos rumbo a revisión del T-MEC

GENERANDO AUDIO...

Litio. Foto: Getty Images

Los minerales críticos, el T-MEC, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y EE. UU. formaron parte de los temas abordados entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en el contexto de reuniones bilaterales previas a la revisión del tratado comercial, programada para el 1 de julio. La presidenta señaló que el tema de estos materiales no se discutió directamente en una llamada reciente, pero sí se encuentra en la agenda de encuentros multilaterales.

Sheinbaum explicó que el asunto de los minerales críticos se ha tratado en otras instancias y confirmó que existe una reunión convocada por el Departamento de Estado de EE. UU. para la próxima semana, enfocada en este tema. Indicó también que estos materiales no se encuentran plenamente clasificados y que en algunos casos se agrupan junto a las llamadas tierras raras.

Reunión internacional sobre acceso a minerales

La presidenta detalló que la relevancia de los minerales críticos radica en que su concentración geográfica es limitada, ya que sólo se localizan en ciertos puntos del mundo. Añadió que el objetivo de los encuentros internacionales es establecer esquemas para que todos los países tengan acceso a estos materiales, necesarios para industrias estratégicas.

Sheinbaum señaló que estos insumos resultan clave para diversas cadenas productivas, por lo que su disponibilidad representa un tema de interés global y no exclusivo de una relación bilateral.

Pláticas bilaterales rumbo a la revisión del tratado

De forma paralela, la Administración Trump informó que acordó con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum iniciar pláticas sobre posibles reformas al T-MEC, que incluirían el tema de los minerales críticos, además de asuntos laborales y medidas contra el dumping.

Tras una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés), encabezada por Jamieson Greer, dio a conocer las áreas en las que se buscaría avanzar antes del inicio formal de la revisión del tratado.

Entre los puntos mencionados se encuentran también:

Reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave

Mayor colaboración en materia de minerales críticos

Alineación de políticas comerciales externas

Medidas para combatir el dumping de productos manufacturados en la región

Postura de Marcelo Ebrard tras la reunión

Al concluir el encuentro con autoridades estadounidenses, Marcelo Ebrard calificó la conversación como positiva y señaló que se abordaron los siguientes pasos del tratado de libre comercio.

El titular de Economía indicó que México y EE. UU. han trabajado previamente en diversos temas, con el objetivo de que la revisión del T-MEC avance de manera ágil cuando inicie formalmente el proceso el 1 de julio. Añadió que los avances previos permitirán ordenar los trabajos y definir con mayor claridad los puntos de negociación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.